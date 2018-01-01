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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1212121312141215

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 173
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 18:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Серж, я уже вам завидую: http://forum.domik.ua/zhk-kirillovskij- ... -1320.html
И МОПы, и видос из окна, и потолки 3 метра, и даже ТУАЛЕТ в холле (я вам скажу - такое не часто встретишь даже в модных МОПах).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 18:33

  airmax78 написав:
  UA написав:Возвращаясь к теме стоимости ремонтов.
Понадобились услуги узкогоквалифицированного специалиста по печам-каминам.
Резюме: Человек имеет примерно 3000-3500 грн за день работы. При этом, что либо тяжелое разгружать категорически отказывается за любые деньги.

Все правильно. Человек двумя ногами в постиндустриальной эпохе, окружен искусственным интеллектом. Роботы пусть грузят. Ну или эти, как их там, которые больше ни на что не годятся? Вспомнил - выпускники МБА прости господи.

не поминай имя господа в суе :evil:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 19:03

  flyman написав:
  plugatyrev написав:Трохи не так-взяти іпотечний кредит у Польщі під 4%,здати куплену польску хату за 5%,а гроші під 17% річних покласти в український банк.
Треба тільки виконати дві вимоги:
1.бути працевлаштованим у Польщі і отримувати там гарну зарплатню.
2.дочекатись в Україні нової девальваціі гривні.

сильно стисьняюсь спросить...а что вы собрались покласть в укрбанк под 17%? зазор в 1% между 4х% иппо и 5% арендой? сдается наваром с яиц попахивает...

===
можна купити за своi, а можна за кредитне плече, заробляючи на дельтi (правда недовго),

Отже тре:
0. мати $$$$
1. отримати постiйну роботу в Польшi
2. дочекися девала грн
3. взяти iпотеку в Польщi
4. продати долари та покласти в грн дено.
5. за три роки накрути 60%+++ грн. (курс фiксований) помiняти на злотий та погасити достроково кредит
Профiт (квартира в Польщi без iпотеки та $$$).[/quote]

Все так і є. Але ви забули ще про перший внесок написати.
А основний профіт це дорожай хатинок, якщо мені не зраджує пам'ять,то з 2014 все здорожчало на 40%.
І міркую,що це ще не кінець здорожчання,потенціал ще є майже такий же.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 19:07

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:офіційно працевлаштованим 6+ мic.

... і все?????? :shock:
- і на яку суму можна розраховувати? - скільки можуть дати кредитних грошей простому пересічному українцю? :roll:

так щоб виплати по iпотецi не перевищували 30% офiцiйного доходу

але вже пiзнувато, сам смак це було робити у 2014 роцi


Згоден, що смак це було робити у 2014 році, але не згоден,що вже пізнувато.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 19:28

...от і настав той крок до перевороту думок ©

... йо-ма-йо..... - виходить, що така тема ще з 2014р. - а ви всі і краєм ока не ведете? :shock: :shock: :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 19:39

  Первый написав:
  Прохожий написав:
  investorkiev написав:с точки зрения цены за метр, $1000, вложенная в мае 2014, на сегодняшний день превратилась в $722.

можно поконкретней?
какой объект?


Любий, який обере серж, ззззз і ко. Це карма.


Вы тут любите восхвалять новострои и модные МОПы, а давайте ради объективности сравним цены в вашем любимом сегменте. Какой новострой ( обязательно модный ) был сдан в 2013и почем там продавались квартиры , и сравним почем же квартиры там сейчас.
Выбирайте любой объект. ( Только не нужно сравнивать котлованы) Сравниваем только дом сданный в эксплуатацию в 2013 году.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 19:49

  airmax78 написав:
  UA написав:Возвращаясь к теме стоимости ремонтов.
Понадобились услуги узкогоквалифицированного специалиста по печам-каминам.
Резюме: Человек имеет примерно 3000-3500 грн за день работы. При этом, что либо тяжелое разгружать категорически отказывается за любые деньги.

Все правильно. Человек двумя ногами в постиндустриальной эпохе, окружен искусственным интеллектом. Роботы пусть грузят. Ну или эти, как их там, которые больше ни на что не годятся? Вспомнил - выпускники МБА прости господи.

хлопцы вы шо петросяните?
услуги этих спецов всегда стоили хороших денег 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 19:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  plugatyrev написав:не поминай имя господа в суе

уася, не богохульствуй в суе...
Господ(Бог) ВСЕГДА пишется с БОЛЬШОЙ буквы...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 20:39

  Прохожий написав:
  plugatyrev написав:не поминай имя господа в суе

уася, не богохульствуй в суе...
Господ(Бог) ВСЕГДА пишется с БОЛЬШОЙ буквы...

главное чтобы ты уАся мба всегда капсом клоцал
plugatyrev
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