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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 чер, 2019 22:07
investorkiev написав:
У меня на дипломе кстати штук 7 разных крутых аббревиатур типа ЕВА с прикольненькими логотипчиками, даже не знаю что они значат, какие то ассоциации бизнес-школ, сертификации и т.д.
Не хватает масонского ордена, графского титула и казачьего звания
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Вів 18 чер, 2019 22:09
trololo написав: investorkiev написав:
У меня на дипломе кстати штук 7 разных крутых аббревиатур типа ЕВА с прикольненькими логотипчиками, даже не знаю что они значат, какие то ассоциации бизнес-школ, сертификации и т.д.
Не хватает масонского ордена, графского титула и казачьего звания
главное, чтобы в коня корм
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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