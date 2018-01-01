Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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investorkiev написав: У меня на дипломе кстати штук 7 разных крутых аббревиатур типа ЕВА с прикольненькими логотипчиками, даже не знаю что они значат, какие то ассоциации бизнес-школ, сертификации и т.д.
Не хватает масонского ордена, графского титула и казачьего звания
investorkiev написав: У меня на дипломе кстати штук 7 разных крутых аббревиатур типа ЕВА с прикольненькими логотипчиками, даже не знаю что они значат, какие то ассоциации бизнес-школ, сертификации и т.д.
Не хватает масонского ордена, графского титула и казачьего звания
Итак, новый крутяцкий жк "ревуцкий" от дбк, находится прямо возле круш. Райончик плотненько набивают унылым овном, которое с вероятностью в 100% будет выкупаться под аренду. Короче, чем дольше смотрю на новые проекты, тем больше убеждаюсь, что окраины с массовой застройкой в хулиарды квартир не самое лучшее решение для покупки под аренду. Конкуренция в районе патриотик/круш будет нешуточная.
Итак, предполагается, что в состав этого ЖК войдет три 25-этажных дома, которые построят по панельной технологии.
Но, судя по визуализации, «джунгли» планируются еще те. Проектировщики расположили здания не параллельно друг дружке, а в виде треугольника. Это позволяет обустроить «закрытый» двор, но, по-моему, не оставляет надежды на то, что во «внутренние» квартиры на невысоких этажах хоть иногда будет заглядывать солнце.
Плотная застройка, порядка 1 тыс квартир, открытые балконы, отсутствие паркинга (только гостевая стоянка) — в моем понимании уют выглядит несколько иначе.
investorkiev написав: Не зря все таки МБА за 30000$ получал! У меня на дипломе кстати штук 7 разных крутых аббревиатур типа ЕВА с прикольненькими логотипчиками, даже не знаю что они значат, какие то ассоциации бизнес-школ, сертификации и т.д.
Для Украины 30000$ это очень много. Для гарвард - стэнфорд очень мало. В Британию с визами очень сложно, фиг попадешь. В Албании есть МВА?
investorkiev написав: Не зря все таки МБА за 30000$ получал! У меня на дипломе кстати штук 7 разных крутых аббревиатур типа ЕВА с прикольненькими логотипчиками, даже не знаю что они значат, какие то ассоциации бизнес-школ, сертификации и т.д.
Для Украины 30000$ это очень много. Для гарвард - стэнфорд очень мало. В Британию с визами очень сложно, фиг попадешь. В Албании есть МВА?
Топовые укрошколы так берут. В дешевые смысла нет идти вообще.
Хотел в Сколково, но там 90000€, зажал, да и летать постоянно на модули утомительно
hume написав:На пятачке, где расположились круша, жк на ревуцкого и творение дбк будет около 3200 квартир, нехило так арендных квартир в экоме прибавится
Я не переживаю после прошлой осени, когда в у..бищный дом, толком не подключенный к коммуникациям, где перфораторы сразу с 4 сторон тебе всверливаются прямо в мозг, так что поговорить днем в квартире нельзя - не слышно собеседника, везде бухие строители, цементная пыль везде, и при этом был ажиотаж среди арендаторов, реально хата уходила за день - поэтому нечего париться, вы что думаете что на всю Украину не найдется 3000 понаехов, которые осенью приедут покорять столицу?
hume написав:На пятачке, где расположились круша, жк на ревуцкого и творение дбк будет около 3200 квартир, нехило так арендных квартир в экоме прибавится
Я не переживаю после прошлой осени, когда в у..бищный дом, толком не подключенный к коммуникациям, где перфораторы сразу с 4 сторон тебе всверливаются прямо в мозг, так что поговорить днем в квартире нельзя - не слышно собеседника, везде бухие строители, цементная пыль везде, и при этом был ажиотаж среди арендаторов, реально хата уходила за день - поэтому нечего париться, вы что думаете что на всю Украину не найдется 3000 понаехов, которые осенью приедут покорять столицу?
Понаехов то может и хватит, но больше пугает конкуренция в отделтно взятом районе. Район по правую сторону пр Бажана, от м. Осокорки до метро Харьковская. За последние 7 лет сюда забросили тысяч 15 квартир, а то и боьше.