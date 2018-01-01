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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 173
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 22:50

  UA написав:
  investorkiev написав:
Не зря все таки МБА за 30000$ получал! У меня на дипломе кстати штук 7 разных крутых аббревиатур типа ЕВА с прикольненькими логотипчиками, даже не знаю что они значат, какие то ассоциации бизнес-школ, сертификации и т.д.

Для Украины 30000$ это очень много.
Для гарвард - стэнфорд очень мало.
В Британию с визами очень сложно, фиг попадешь.
В Албании есть МВА?


Топовые укрошколы так берут. В дешевые смысла нет идти вообще.

Хотел в Сколково, но там 90000€, зажал, да и летать постоянно на модули утомительно
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 23:08

  hume написав:На пятачке, где расположились круша, жк на ревуцкого и творение дбк будет около 3200 квартир, нехило так арендных квартир в экоме прибавится


Я не переживаю после прошлой осени, когда в у..бищный дом, толком не подключенный к коммуникациям, где перфораторы сразу с 4 сторон тебе всверливаются прямо в мозг, так что поговорить днем в квартире нельзя - не слышно собеседника, везде бухие строители, цементная пыль везде, и при этом был ажиотаж среди арендаторов, реально хата уходила за день - поэтому нечего париться, вы что думаете что на всю Украину не найдется 3000 понаехов, которые осенью приедут покорять столицу?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 23:28

  investorkiev написав:
  hume написав:На пятачке, где расположились круша, жк на ревуцкого и творение дбк будет около 3200 квартир, нехило так арендных квартир в экоме прибавится


Я не переживаю после прошлой осени, когда в у..бищный дом, толком не подключенный к коммуникациям, где перфораторы сразу с 4 сторон тебе всверливаются прямо в мозг, так что поговорить днем в квартире нельзя - не слышно собеседника, везде бухие строители, цементная пыль везде, и при этом был ажиотаж среди арендаторов, реально хата уходила за день - поэтому нечего париться, вы что думаете что на всю Украину не найдется 3000 понаехов, которые осенью приедут покорять столицу?

Понаехов то может и хватит, но больше пугает конкуренция в отделтно взятом районе. Район по правую сторону пр Бажана, от м. Осокорки до метро Харьковская. За последние 7 лет сюда забросили тысяч 15 квартир, а то и боьше.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 01:12

  hume написав:
  investorkiev написав:
  hume написав:На пятачке, где расположились круша, жк на ревуцкого и творение дбк будет около 3200 квартир, нехило так арендных квартир в экоме прибавится


Я не переживаю после прошлой осени, когда в у..бищный дом, толком не подключенный к коммуникациям, где перфораторы сразу с 4 сторон тебе всверливаются прямо в мозг, так что поговорить днем в квартире нельзя - не слышно собеседника, везде бухие строители, цементная пыль везде, и при этом был ажиотаж среди арендаторов, реально хата уходила за день - поэтому нечего париться, вы что думаете что на всю Украину не найдется 3000 понаехов, которые осенью приедут покорять столицу?

Понаехов то может и хватит, но больше пугает конкуренция в отделтно взятом районе. Район по правую сторону пр Бажана, от м. Осокорки до метро Харьковская. За последние 7 лет сюда забросили тысяч 15 квартир, а то и боьше.

У меня такое ощущение, что если есть метро, то чем больше квартир набудуют -тем лучше. И никакой конкуренции - рынок съест все. За квртирами идут супермаркеты, ТРЦ, спортлайфы и т.д. и т.п., а за ними идет 9й вал новых покупанов и арендаторов. Цепная реакция какая-то. Все упирается только в школы и сады.
airmax78
 
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