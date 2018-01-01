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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 чер, 2019 22:50
UA написав: investorkiev написав:Не зря все таки МБА за 30000$
получал! У меня на дипломе кстати штук 7 разных крутых аббревиатур типа ЕВА с прикольненькими логотипчиками, даже не знаю что они значат, какие то ассоциации бизнес-школ, сертификации и т.д.
Для Украины 30000$ это очень много.
Для гарвард - стэнфорд очень мало.
В Британию с визами очень сложно, фиг попадешь.
В Албании есть МВА?
Топовые укрошколы так берут. В дешевые смысла нет идти вообще.
Хотел в Сколково, но там 90000€, зажал, да и летать постоянно на модули утомительно
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Додано: Вів 18 чер, 2019 23:08
hume написав:
На пятачке, где расположились круша, жк на ревуцкого и творение дбк будет около 3200 квартир, нехило так арендных квартир в экоме прибавится
Я не переживаю после прошлой осени, когда в у..бищный дом, толком не подключенный к коммуникациям, где перфораторы сразу с 4 сторон тебе всверливаются прямо в мозг, так что поговорить днем в квартире нельзя - не слышно собеседника, везде бухие строители, цементная пыль везде, и при этом был ажиотаж среди арендаторов, реально хата уходила за день - поэтому нечего париться, вы что думаете что на всю Украину не найдется 3000 понаехов, которые осенью приедут покорять столицу?
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Додано: Вів 18 чер, 2019 23:28
investorkiev написав: hume написав:
На пятачке, где расположились круша, жк на ревуцкого и творение дбк будет около 3200 квартир, нехило так арендных квартир в экоме прибавится
Я не переживаю после прошлой осени, когда в у..бищный дом, толком не подключенный к коммуникациям, где перфораторы сразу с 4 сторон тебе всверливаются прямо в мозг, так что поговорить днем в квартире нельзя - не слышно собеседника, везде бухие строители, цементная пыль везде, и при этом был ажиотаж среди арендаторов, реально хата уходила за день - поэтому нечего париться, вы что думаете что на всю Украину не найдется 3000 понаехов, которые осенью приедут покорять столицу?
Понаехов то может и хватит, но больше пугает конкуренция в отделтно взятом районе. Район по правую сторону пр Бажана, от м. Осокорки до метро Харьковская. За последние 7 лет сюда забросили тысяч 15 квартир, а то и боьше.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 01:12
hume написав: investorkiev написав: hume написав:
На пятачке, где расположились круша, жк на ревуцкого и творение дбк будет около 3200 квартир, нехило так арендных квартир в экоме прибавится
Я не переживаю после прошлой осени, когда в у..бищный дом, толком не подключенный к коммуникациям, где перфораторы сразу с 4 сторон тебе всверливаются прямо в мозг, так что поговорить днем в квартире нельзя - не слышно собеседника, везде бухие строители, цементная пыль везде, и при этом был ажиотаж среди арендаторов, реально хата уходила за день - поэтому нечего париться, вы что думаете что на всю Украину не найдется 3000 понаехов, которые осенью приедут покорять столицу?
Понаехов то может и хватит, но больше пугает конкуренция в отделтно взятом районе. Район по правую сторону пр Бажана, от м. Осокорки до метро Харьковская. За последние 7 лет сюда забросили тысяч 15 квартир, а то и боьше.
У меня такое ощущение, что если есть метро, то чем больше квартир набудуют -тем лучше. И никакой конкуренции - рынок съест все. За квртирами идут супермаркеты, ТРЦ, спортлайфы и т.д. и т.п., а за ними идет 9й вал новых покупанов и арендаторов. Цепная реакция какая-то. Все упирается только в школы и сады.
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