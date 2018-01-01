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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 чер, 2019 22:50
UA написав: investorkiev написав:Не зря все таки МБА за 30000$
получал! У меня на дипломе кстати штук 7 разных крутых аббревиатур типа ЕВА с прикольненькими логотипчиками, даже не знаю что они значат, какие то ассоциации бизнес-школ, сертификации и т.д.
Для Украины 30000$ это очень много.
Для гарвард - стэнфорд очень мало.
В Британию с визами очень сложно, фиг попадешь.
В Албании есть МВА?
Топовые укрошколы так берут. В дешевые смысла нет идти вообще.
Хотел в Сколково, но там 90000€, зажал, да и летать постоянно на модули утомительно
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Додано: Вів 18 чер, 2019 23:08
hume написав:
На пятачке, где расположились круша, жк на ревуцкого и творение дбк будет около 3200 квартир, нехило так арендных квартир в экоме прибавится
Я не переживаю после прошлой осени, когда в у..бищный дом, толком не подключенный к коммуникациям, где перфораторы сразу с 4 сторон тебе всверливаются прямо в мозг, так что поговорить днем в квартире нельзя - не слышно собеседника, везде бухие строители, цементная пыль везде, и при этом был ажиотаж среди арендаторов, реально хата уходила за день - поэтому нечего париться, вы что думаете что на всю Украину не найдется 3000 понаехов, которые осенью приедут покорять столицу?
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Додано: Вів 18 чер, 2019 23:28
investorkiev написав: hume написав:
На пятачке, где расположились круша, жк на ревуцкого и творение дбк будет около 3200 квартир, нехило так арендных квартир в экоме прибавится
Я не переживаю после прошлой осени, когда в у..бищный дом, толком не подключенный к коммуникациям, где перфораторы сразу с 4 сторон тебе всверливаются прямо в мозг, так что поговорить днем в квартире нельзя - не слышно собеседника, везде бухие строители, цементная пыль везде, и при этом был ажиотаж среди арендаторов, реально хата уходила за день - поэтому нечего париться, вы что думаете что на всю Украину не найдется 3000 понаехов, которые осенью приедут покорять столицу?
Понаехов то может и хватит, но больше пугает конкуренция в отделтно взятом районе. Район по правую сторону пр Бажана, от м. Осокорки до метро Харьковская. За последние 7 лет сюда забросили тысяч 15 квартир, а то и боьше.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 01:12
hume написав: investorkiev написав: hume написав:
На пятачке, где расположились круша, жк на ревуцкого и творение дбк будет около 3200 квартир, нехило так арендных квартир в экоме прибавится
Я не переживаю после прошлой осени, когда в у..бищный дом, толком не подключенный к коммуникациям, где перфораторы сразу с 4 сторон тебе всверливаются прямо в мозг, так что поговорить днем в квартире нельзя - не слышно собеседника, везде бухие строители, цементная пыль везде, и при этом был ажиотаж среди арендаторов, реально хата уходила за день - поэтому нечего париться, вы что думаете что на всю Украину не найдется 3000 понаехов, которые осенью приедут покорять столицу?
Понаехов то может и хватит, но больше пугает конкуренция в отделтно взятом районе. Район по правую сторону пр Бажана, от м. Осокорки до метро Харьковская. За последние 7 лет сюда забросили тысяч 15 квартир, а то и боьше.
У меня такое ощущение, что если есть метро, то чем больше квартир набудуют -тем лучше. И никакой конкуренции - рынок съест все. За квртирами идут супермаркеты, ТРЦ, спортлайфы и т.д. и т.п., а за ними идет 9й вал новых покупанов и арендаторов. Цепная реакция какая-то. Все упирается только в школы и сады.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 06:12
trololo написав: investorkiev написав:
У меня на дипломе кстати штук 7 разных крутых аббревиатур типа ЕВА с прикольненькими логотипчиками, даже не знаю что они значат, какие то ассоциации бизнес-школ, сертификации и т.д.
Не хватает масонского ордена, графского титула и казачьего звания
Все це можна купить, і відносно недорого. Липовий титул, фальшивий орден, фіктивне звання - достойний комплект до "диплому МВА" донецької ріелторші.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 19 чер, 2019 08:04
investorkiev написав: airmax78 написав: UA написав:
Возвращаясь к теме стоимости ремонтов.
Понадобились услуги узкогоквалифицированного специалиста по печам-каминам.
Резюме: Человек имеет примерно 3000-3500 грн за день работы. При этом, что либо тяжелое разгружать категорически отказывается за любые деньги.
Все правильно. Человек двумя ногами в постиндустриальной эпохе, окружен искусственным интеллектом. Роботы пусть грузят. Ну или эти, как их там, которые больше ни на что не годятся? Вспомнил - выпускники МБА прости господи.
МБА не МБА, а когда делаешь одновременно Х ремонтов - то натаскаешься из одной квартиры в другую мама не горюй.
Но я в этот раз умный - купил грузовую тележку в Эпике за 1500грн, и сам потихоньку тягаю когда нужно, смотрю что работники с удовольствием юзают - плиточники там перевезти яцик плитки на другой этаж, даже заезжие грузчики зачастую не отказываются.
Не зря все таки МБА за 30000$ получал! У меня на дипломе кстати штук 7 разных крутых аббревиатур
типа ЕВА с прикольненькими логотипчиками, даже не знаю что они значат
, какие то ассоциации бизнес-школ, сертификации и т.д.
2 мысли:
1) МБА таки пригодился (сделаны правильные выводы и куплена тележка)
2) вспоминились чего-то туземцы и побрякушки (см. выделенное жирным)
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Додано: Сер 19 чер, 2019 08:47
UA написав:
Понадобились услуги узкогоквалифицированного специалиста по печам-каминам.
Резюме: Человек имеет примерно 3000-3500 грн за день работы
и работает 250 дней в году?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 19 чер, 2019 08:53
airmax78 написав:
Серж, могли бы уже быть с вами соседями
денег нет.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 19 чер, 2019 09:21
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Серж, могли бы уже быть с вами соседями
денег нет.
Таки купили что-то.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 09:53
... роз'їзджати на ренджровері....... а тоді брати грузову тачку і перевозити вантаж, щоб зекономити сотку-другу гривасиків?
...зупиніть землю, я зійду! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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