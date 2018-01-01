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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 чер, 2019 10:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Dragon за 19 лет работы на украинском рынке зарабатывал, в среднем, 30% на вложенный капитал ... в долярах. За последние 2 года вложили 500 лямов в недвижку. Половину - в прошлом году. Думай те.
Додано: Сер 19 чер, 2019 10:10
А шо тут думать?
Дрегон в данном случае фронтит определенного ТОП-коррупционера, который обокрал нас на эти 500 млн дол, но по понятным причинам на свою фамилию не может накупить этой недвижимости.
Ничего, «весна пройшла- саджати будемо»,
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