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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 чер, 2019 10:06
Dragon за 19 лет работы на украинском рынке зарабатывал, в среднем, 30% на вложенный капитал ... в долярах. За последние 2 года вложили 500 лямов в недвижку. Половину - в прошлом году. Думай те.
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airmax78
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Додано: Сер 19 чер, 2019 10:10
airmax78 написав:
Dragon за 19 лет работы на украинском рынке зарабатывал, в среднем, 30% на вложенный капитал ... в долярах. За последние 2 года вложили 500 лямов в недвижку. Половину - в прошлом году. Думай те.
А шо тут думать?
Дрегон в данном случае фронтит определенного ТОП-коррупционера, который обокрал нас на эти 500 млн дол, но по понятным причинам на свою фамилию не может накупить этой недвижимости.
Ничего, «весна пройшла- саджати будемо», не долго проклятущим осталось пить народную кровушку
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investorkiev
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Додано: Сер 19 чер, 2019 10:32
investorkiev написав: airmax78 написав:
Dragon за 19 лет работы на украинском рынке зарабатывал, в среднем, 30% на вложенный капитал ... в долярах. За последние 2 года вложили 500 лямов в недвижку. Половину - в прошлом году. Думай те.
А шо тут думать?
Дрегон в данном случае фронтит определенного ТОП-коррупционера, который обокрал нас на эти 500 млн дол, но по понятным причинам на свою фамилию не может накупить этой недвижимости.
Ничего, «весна пройшла- саджати будемо», не долго проклятущим осталось пить народную кровушку
Бугага.
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airmax78
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Додано: Сер 19 чер, 2019 12:11
investorkiev написав: airmax78 написав:
Dragon за 19 лет работы на украинском рынке зарабатывал, в среднем, 30% на вложенный капитал ... в долярах. За последние 2 года вложили 500 лямов в недвижку. Половину - в прошлом году. Думай те.
А шо тут думать?
Дрегон в данном случае фронтит определенного ТОП-коррупционера, который обокрал нас на эти 500 млн дол, но по понятным причинам на свою фамилию не может накупить этой недвижимости.
Ничего, «весна пройшла- саджати будемо», не долго проклятущим осталось пить народную кровушку
Dragon скупил коммерческую недвигу со своей спецификой, при чем большинство обьектов из-за собственных нюансов\проблем купили за довольно недорого (она недооценена даже относительно сегодняшнего рынка).
Там немало "серого" капитала, но далеко не весь естественно.
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kbadoo
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