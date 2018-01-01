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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 чер, 2019 10:06
Dragon за 19 лет работы на украинском рынке зарабатывал, в среднем, 30% на вложенный капитал ... в долярах. За последние 2 года вложили 500 лямов в недвижку. Половину - в прошлом году. Думай те.
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airmax78
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Додано: Сер 19 чер, 2019 10:10
airmax78 написав:
Dragon за 19 лет работы на украинском рынке зарабатывал, в среднем, 30% на вложенный капитал ... в долярах. За последние 2 года вложили 500 лямов в недвижку. Половину - в прошлом году. Думай те.
А шо тут думать?
Дрегон в данном случае фронтит определенного ТОП-коррупционера, который обокрал нас на эти 500 млн дол, но по понятным причинам на свою фамилию не может накупить этой недвижимости.
Ничего, «весна пройшла- саджати будемо», не долго проклятущим осталось пить народную кровушку
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investorkiev
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Додано: Сер 19 чер, 2019 10:32
investorkiev написав: airmax78 написав:
Dragon за 19 лет работы на украинском рынке зарабатывал, в среднем, 30% на вложенный капитал ... в долярах. За последние 2 года вложили 500 лямов в недвижку. Половину - в прошлом году. Думай те.
А шо тут думать?
Дрегон в данном случае фронтит определенного ТОП-коррупционера, который обокрал нас на эти 500 млн дол, но по понятным причинам на свою фамилию не может накупить этой недвижимости.
Ничего, «весна пройшла- саджати будемо», не долго проклятущим осталось пить народную кровушку
Бугага.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 12:11
investorkiev написав: airmax78 написав:
Dragon за 19 лет работы на украинском рынке зарабатывал, в среднем, 30% на вложенный капитал ... в долярах. За последние 2 года вложили 500 лямов в недвижку. Половину - в прошлом году. Думай те.
А шо тут думать?
Дрегон в данном случае фронтит определенного ТОП-коррупционера, который обокрал нас на эти 500 млн дол, но по понятным причинам на свою фамилию не может накупить этой недвижимости.
Ничего, «весна пройшла- саджати будемо», не долго проклятущим осталось пить народную кровушку
Dragon скупил коммерческую недвигу со своей спецификой, при чем большинство обьектов из-за собственных нюансов\проблем купили за довольно недорого (она недооценена даже относительно сегодняшнего рынка).
Там немало "серого" капитала, но далеко не весь естественно.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 12:45
Ребята, вы шо, реально считаете что обычный человек может отжать у Роттенбергов Оушен плазу и купить ее дешевле цены постройки?
Или думаете что Драгон все 20 лет копил-копил потихоньку, откладывал по 1 млн дол/мес (кешем, потому что в БС таких денег не наблюдалось), накопил за 20 лет 500 млн дол и тут ррррраз! - и совершил каминг-аут, купив пару ТРЦ?
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investorkiev
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Додано: Сер 19 чер, 2019 12:54
Кстати, началась волна (само)выпиливания нардепов. Кроме повода откупорить бутылочку холодненького шампанского, это еще и повод задуматься, как нестабильна ЦА элитного жилья.
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investorkiev
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Додано: Сер 19 чер, 2019 12:57
investorkiev написав:
Кстати, началась волна (само)выпиливания нардепов. Кроме повода откупорить бутылочку холодненького шампанского, это еще и повод задуматься, как нестабильна ЦА элитного жилья.
там може бути що завгодно, вiд "руки Кремля" до "по п'янiй чистив зброю"
п.с.
пора зливать Круши
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 19 чер, 2019 12:59
flyman написав: investorkiev написав:
Кстати, началась волна (само)выпиливания нардепов. Кроме повода откупорить бутылочку холодненького шампанского, это еще и повод задуматься, как нестабильна ЦА элитного жилья.
там може бути що завгодно, вiд "руки Кремля" до "по п'янiй чистив зброю"
п.с.
пора зливать Круши
Не, флай, я имел в виду - пора зливать ФК, ЦП и т.д.
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investorkiev
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Додано: Сер 19 чер, 2019 13:05
investorkiev написав:
Ребята, вы шо, реально считаете что обычный человек может отжать у Роттенбергов Оушен плазу и купить ее дешевле цены постройки?
Или думаете что Драгон все 20 лет копил-копил потихоньку, откладывал по 1 млн дол/мес (кешем, потому что в БС таких денег не наблюдалось), накопил за 20 лет 500 млн дол и тут ррррраз! - и совершил каминг-аут, купив пару ТРЦ?
Цена постройки Оушен была порядка 200 млн., цена покупки для ТПС была 330 млн. и еще условия по уменьшению на ~20-25 млн.
Отбили Ротенберги ее за 7-8 лет (кстати, это самый большой фейл КАНа что они ее вообще продали, о чем по-моему даже В.Х. признавался публично). Рыночные оценки ее на сейчас пляшут около 250 млн., но рынок это еще кто готов реально купить за эту цену. На данный момент сделки никакой на горизонте все нет.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 13:07
investorkiev написав: flyman написав: investorkiev написав:
Кстати, началась волна (само)выпиливания нардепов. Кроме повода откупорить бутылочку холодненького шампанского, это еще и повод задуматься, как нестабильна ЦА элитного жилья.
там може бути що завгодно, вiд "руки Кремля" до "по п'янiй чистив зброю"
п.с.
пора зливать Круши
Не, флай, я имел в виду - пора зливать ФК, ЦП и т.д.
да ладно, у людей деньги есть (с)
був в банку, в касi гривня закiнчилася, а народ все нiс та нic долари/евро на продаж...
що це коiцця?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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