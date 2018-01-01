Додано: Сер 19 чер, 2019 13:05

investorkiev написав: Ребята, вы шо, реально считаете что обычный человек может отжать у Роттенбергов Оушен плазу и купить ее дешевле цены постройки?



Или думаете что Драгон все 20 лет копил-копил потихоньку, откладывал по 1 млн дол/мес (кешем, потому что в БС таких денег не наблюдалось), накопил за 20 лет 500 млн дол и тут ррррраз! - и совершил каминг-аут, купив пару ТРЦ? Ребята, вы шо, реально считаете что обычный человек может отжать у Роттенбергов Оушен плазу и купить ее дешевле цены постройки?Или думаете что Драгон все 20 лет копил-копил потихоньку, откладывал по 1 млн дол/мес (кешем, потому что в БС таких денег не наблюдалось), накопил за 20 лет 500 млн дол и тут ррррраз! - и совершил каминг-аут, купив пару ТРЦ?

Цена постройки Оушен была порядка 200 млн., цена покупки для ТПС была 330 млн. и еще условия по уменьшению на ~20-25 млн.Отбили Ротенберги ее за 7-8 лет (кстати, это самый большой фейл КАНа что они ее вообще продали, о чем по-моему даже В.Х. признавался публично). Рыночные оценки ее на сейчас пляшут около 250 млн., но рынок это еще кто готов реально купить за эту цену. На данный момент сделки никакой на горизонте все нет.