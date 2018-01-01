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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1215121612171218>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 173
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Dragon за 19 лет работы на украинском рынке зарабатывал, в среднем, 30% на вложенный капитал ... в долярах. За последние 2 года вложили 500 лямов в недвижку. Половину - в прошлом году. Думай те.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 10:10

  airmax78 написав:Dragon за 19 лет работы на украинском рынке зарабатывал, в среднем, 30% на вложенный капитал ... в долярах. За последние 2 года вложили 500 лямов в недвижку. Половину - в прошлом году. Думай те.


А шо тут думать?
Дрегон в данном случае фронтит определенного ТОП-коррупционера, который обокрал нас на эти 500 млн дол, но по понятным причинам на свою фамилию не может накупить этой недвижимости.

Ничего, «весна пройшла- саджати будемо», не долго проклятущим осталось пить народную кровушку
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 10:32

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Dragon за 19 лет работы на украинском рынке зарабатывал, в среднем, 30% на вложенный капитал ... в долярах. За последние 2 года вложили 500 лямов в недвижку. Половину - в прошлом году. Думай те.


А шо тут думать?
Дрегон в данном случае фронтит определенного ТОП-коррупционера, который обокрал нас на эти 500 млн дол, но по понятным причинам на свою фамилию не может накупить этой недвижимости.

Ничего, «весна пройшла- саджати будемо», не долго проклятущим осталось пить народную кровушку

Бугага.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 12:11

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Dragon за 19 лет работы на украинском рынке зарабатывал, в среднем, 30% на вложенный капитал ... в долярах. За последние 2 года вложили 500 лямов в недвижку. Половину - в прошлом году. Думай те.


А шо тут думать?
Дрегон в данном случае фронтит определенного ТОП-коррупционера, который обокрал нас на эти 500 млн дол, но по понятным причинам на свою фамилию не может накупить этой недвижимости.

Ничего, «весна пройшла- саджати будемо», не долго проклятущим осталось пить народную кровушку


Dragon скупил коммерческую недвигу со своей спецификой, при чем большинство обьектов из-за собственных нюансов\проблем купили за довольно недорого (она недооценена даже относительно сегодняшнего рынка).

Там немало "серого" капитала, но далеко не весь естественно.
kbadoo
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 12:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, вы шо, реально считаете что обычный человек может отжать у Роттенбергов Оушен плазу и купить ее дешевле цены постройки?

Или думаете что Драгон все 20 лет копил-копил потихоньку, откладывал по 1 млн дол/мес (кешем, потому что в БС таких денег не наблюдалось), накопил за 20 лет 500 млн дол и тут ррррраз! - и совершил каминг-аут, купив пару ТРЦ?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 12:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, началась волна (само)выпиливания нардепов. Кроме повода откупорить бутылочку холодненького шампанского, это еще и повод задуматься, как нестабильна ЦА элитного жилья.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 12:57

  investorkiev написав:Кстати, началась волна (само)выпиливания нардепов. Кроме повода откупорить бутылочку холодненького шампанского, это еще и повод задуматься, как нестабильна ЦА элитного жилья.

там може бути що завгодно, вiд "руки Кремля" до "по п'янiй чистив зброю"

п.с.
пора зливать Круши
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 12:59

  flyman написав:
  investorkiev написав:Кстати, началась волна (само)выпиливания нардепов. Кроме повода откупорить бутылочку холодненького шампанского, это еще и повод задуматься, как нестабильна ЦА элитного жилья.

там може бути що завгодно, вiд "руки Кремля" до "по п'янiй чистив зброю"

п.с.
пора зливать Круши


Не, флай, я имел в виду - пора зливать ФК, ЦП и т.д.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:05

  investorkiev написав:Ребята, вы шо, реально считаете что обычный человек может отжать у Роттенбергов Оушен плазу и купить ее дешевле цены постройки?

Или думаете что Драгон все 20 лет копил-копил потихоньку, откладывал по 1 млн дол/мес (кешем, потому что в БС таких денег не наблюдалось), накопил за 20 лет 500 млн дол и тут ррррраз! - и совершил каминг-аут, купив пару ТРЦ?


Цена постройки Оушен была порядка 200 млн., цена покупки для ТПС была 330 млн. и еще условия по уменьшению на ~20-25 млн.

Отбили Ротенберги ее за 7-8 лет (кстати, это самый большой фейл КАНа что они ее вообще продали, о чем по-моему даже В.Х. признавался публично). Рыночные оценки ее на сейчас пляшут около 250 млн., но рынок это еще кто готов реально купить за эту цену. На данный момент сделки никакой на горизонте все нет.
kbadoo
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:07

  investorkiev написав:
  flyman написав:
  investorkiev написав:Кстати, началась волна (само)выпиливания нардепов. Кроме повода откупорить бутылочку холодненького шампанского, это еще и повод задуматься, как нестабильна ЦА элитного жилья.

там може бути що завгодно, вiд "руки Кремля" до "по п'янiй чистив зброю"

п.с.
пора зливать Круши


Не, флай, я имел в виду - пора зливать ФК, ЦП и т.д.

да ладно, у людей деньги есть (с)

був в банку, в касi гривня закiнчилася, а народ все нiс та нic долари/евро на продаж... :shock:

що це коiцця?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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