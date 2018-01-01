RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1215121612171218

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 173
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:08

  investorkiev написав:Кстати, началась волна (само)выпиливания нардепов. Кроме повода откупорить бутылочку холодненького шампанского, это еще и повод задуматься, как нестабильна ЦА элитного жилья.

Свято место пусто не бывает: одному ушедшему на смену придут пять новых кандидатов.
airmax78
 
Повідомлень: 30556
З нами з: 25.10.12
Подякував: 807 раз.
Подякували: 3627 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:11

  kbadoo написав:
  investorkiev написав:Ребята, вы шо, реально считаете что обычный человек может отжать у Роттенбергов Оушен плазу и купить ее дешевле цены постройки?

Или думаете что Драгон все 20 лет копил-копил потихоньку, откладывал по 1 млн дол/мес (кешем, потому что в БС таких денег не наблюдалось), накопил за 20 лет 500 млн дол и тут ррррраз! - и совершил каминг-аут, купив пару ТРЦ?


Цена постройки Оушен была порядка 200 млн., цена покупки для ТПС была 330 млн. и еще условия по уменьшению на ~20-25 млн.

Отбили Ротенберги ее за 7-8 лет (кстати, это самый большой фейл КАНа что они ее вообще продали, о чем по-моему даже В.Х. признавался публично). Рыночные оценки ее на сейчас пляшут около 250 млн., но рынок это еще кто готов реально купить за эту цену. На данный момент сделки никакой на горизонте все нет.

Ничего не знаем. Трибека уже вынес приговор злым рейдерам из Драгона.
airmax78
 
Повідомлень: 30556
З нами з: 25.10.12
Подякував: 807 раз.
Подякували: 3627 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

10 неожиданных фактов о рынке недвижимости для миллениалов
https://www.vestifinance.ru/articles/121039
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1641
З нами з: 03.12.13
Подякував: 316 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:37

  investorkiev написав:Кстати, началась волна (само)выпиливания нардепов. Кроме повода откупорить бутылочку холодненького шампанского, это еще и повод задуматься, как нестабильна ЦА элитного жилья.

А еще если Голос таки протянет вышвыривание с депутатов после 2-х сроков... то вообще станет веселее, и наверно бодрее будет двигатся элитка, такой себе усиленный оборот постройки и покупки элитки. :lol:
_Mykola_
 
Повідомлень: 3433
З нами з: 09.02.09
Подякував: 508 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:39

+50 баксов к каждому метру на Троещине
Канадский режиссер Гордон фон Штайнер, работавший над рекламными кампаниями Dior, Louis Vuitton, Prada, Versace, Givenchy, снял мини-фильм о микрорайоне Троещина в Киеве.
.......................
Отмечается, что вдохновившись этой урбанистической картиной, Фон Штайнер и Вайнкофф решили показать в своих видео и фото историю о мужественности, чувственности и страсти главных героев – жителей Трои. Одним из троещинских парней стал модель Паша Гоц.

https://112.ua/kultura/kanadskiy-rezhisser-gordon-fon-shtayner-snyal-mini-film-o-kievskoy-troeshhine-496537.html
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9260
З нами з: 10.06.11
Подякував: 167 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:був в банку, в касi гривня закiнчилася, а народ все нiс та нic долари/евро на продаж... що це коiцця?

если подходить научно то по теории юры про ОШ УВ ЯЗ это выжившие(спрятавшиеся в складках местности) испепеленные :mrgreen:

вспомнилось:
1. денег нет..
2. денег нет совсем...
3. пора сдавать баксы!
:mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10646
З нами з: 05.06.13
Подякував: 459 раз.
Подякували: 988 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:01

  _Mykola_ написав:
  investorkiev написав:Кстати, началась волна (само)выпиливания нардепов. Кроме повода откупорить бутылочку холодненького шампанского, это еще и повод задуматься, как нестабильна ЦА элитного жилья.

А еще если Голос таки протянет вышвыривание с депутатов после 2-х сроков... то вообще станет веселее, и наверно бодрее будет двигатся элитка, такой себе усиленный оборот постройки и покупки элитки. :lol:

Да, это было бы неплохо.
Но вот Вакарчук озвучивал еще одну инициативу.
Дескать, многим депутатам приходится мотаться по округам и в делегациях, и надо бы узаконить передачу права голоса, типа чтобы можно было кнопкодавить "по закону".
Да мы в Киеве пол-Рады после такого не досчитаемся. Кто на Мальдивах, кто в Америке, кто в Европе. Элитка рухнет одномоментно - будут покупать "по месту жительства")))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8369
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1003 раз.
Подякували: 2245 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:01

  _Mykola_ написав:
  investorkiev написав:Кстати, началась волна (само)выпиливания нардепов. Кроме повода откупорить бутылочку холодненького шампанского, это еще и повод задуматься, как нестабильна ЦА элитного жилья.

А еще если Голос таки протянет вышвыривание с депутатов после 2-х сроков... то вообще станет веселее, и наверно бодрее будет двигатся элитка, такой себе усиленный оборот постройки и покупки элитки. :lol:



Это точно. Даже самый завшивленный депутат типа козака гаврылюка за одну каденцию спокойно зарабатывает на элитку в Куiве + лексур/рендж/порш.

У меня есть знакомый депутат, купил одну элитку, развелся, и купил треху в НЛ, где живет с любовницей. Денег не хватало, бегал искал где отдолжить, примерно 50% цены. Кептивный банчок другого депутата дал ему кредит.

Сейчас грустный- потому что Зе распускает Раду, бабла на кампанию у него нет, занести ничего не может, на шару его не берут, вобщем жизнь дала трещину.

У чела кроме как побухать, пое..ся и рассказать какой он крутой нардеп в голове больше ничего нема... такая ылита..
investorkiev
 
Повідомлень: 444
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1215121612171218
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1458, 1459, 1460
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14591 2402926
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 чер, 2019 13:28
hume
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181044
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 63618
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.