Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Ребята, вы шо, реально считаете что обычный человек может отжать у Роттенбергов Оушен плазу и купить ее дешевле цены постройки?
Или думаете что Драгон все 20 лет копил-копил потихоньку, откладывал по 1 млн дол/мес (кешем, потому что в БС таких денег не наблюдалось), накопил за 20 лет 500 млн дол и тут ррррраз! - и совершил каминг-аут, купив пару ТРЦ?
Цена постройки Оушен была порядка 200 млн., цена покупки для ТПС была 330 млн. и еще условия по уменьшению на ~20-25 млн.
Отбили Ротенберги ее за 7-8 лет (кстати, это самый большой фейл КАНа что они ее вообще продали, о чем по-моему даже В.Х. признавался публично). Рыночные оценки ее на сейчас пляшут около 250 млн., но рынок это еще кто готов реально купить за эту цену. На данный момент сделки никакой на горизонте все нет.
Ничего не знаем. Трибека уже вынес приговор злым рейдерам из Драгона.
Канадский режиссер Гордон фон Штайнер, работавший над рекламными кампаниями Dior, Louis Vuitton, Prada, Versace, Givenchy, снял мини-фильм о микрорайоне Троещина в Киеве. ....................... Отмечается, что вдохновившись этой урбанистической картиной, Фон Штайнер и Вайнкофф решили показать в своих видео и фото историю о мужественности, чувственности и страсти главных героев – жителей Трои. Одним из троещинских парней стал модель Паша Гоц.
investorkiev написав:Кстати, началась волна (само)выпиливания нардепов. Кроме повода откупорить бутылочку холодненького шампанского, это еще и повод задуматься, как нестабильна ЦА элитного жилья.
А еще если Голос таки протянет вышвыривание с депутатов после 2-х сроков... то вообще станет веселее, и наверно бодрее будет двигатся элитка, такой себе усиленный оборот постройки и покупки элитки.
Да, это было бы неплохо. Но вот Вакарчук озвучивал еще одну инициативу. Дескать, многим депутатам приходится мотаться по округам и в делегациях, и надо бы узаконить передачу права голоса, типа чтобы можно было кнопкодавить "по закону". Да мы в Киеве пол-Рады после такого не досчитаемся. Кто на Мальдивах, кто в Америке, кто в Европе. Элитка рухнет одномоментно - будут покупать "по месту жительства")))
investorkiev написав:Кстати, началась волна (само)выпиливания нардепов. Кроме повода откупорить бутылочку холодненького шампанского, это еще и повод задуматься, как нестабильна ЦА элитного жилья.
А еще если Голос таки протянет вышвыривание с депутатов после 2-х сроков... то вообще станет веселее, и наверно бодрее будет двигатся элитка, такой себе усиленный оборот постройки и покупки элитки.
Это точно. Даже самый завшивленный депутат типа козака гаврылюка за одну каденцию спокойно зарабатывает на элитку в Куiве + лексур/рендж/порш.
У меня есть знакомый депутат, купил одну элитку, развелся, и купил треху в НЛ, где живет с любовницей. Денег не хватало, бегал искал где отдолжить, примерно 50% цены. Кептивный банчок другого депутата дал ему кредит.
Сейчас грустный- потому что Зе распускает Раду, бабла на кампанию у него нет, занести ничего не может, на шару его не берут, вобщем жизнь дала трещину.
У чела кроме как побухать, пое..ся и рассказать какой он крутой нардеп в голове больше ничего нема... такая ылита..
investorkiev написав:Кстати, началась волна (само)выпиливания нардепов. Кроме повода откупорить бутылочку холодненького шампанского, это еще и повод задуматься, как нестабильна ЦА элитного жилья.
А еще если Голос таки протянет вышвыривание с депутатов после 2-х сроков... то вообще станет веселее, и наверно бодрее будет двигатся элитка, такой себе усиленный оборот постройки и покупки элитки.
Это точно. Даже самый завшивленный депутат типа козака гаврылюка за одну каденцию спокойно зарабатывает на элитку в Куiве + лексур/рендж/порш.
У меня есть знакомый депутат, купил одну элитку, развелся, и купил треху в НЛ, где живет с любовницей. Денег не хватало, бегал искал где отдолжить, примерно 50% цены. Кептивный банчок другого депутата дал ему кредит.
Сейчас грустный- потому что Зе распускает Раду, бабла на кампанию у него нет, занести ничего не может, на шару его не берут, вобщем жизнь дала трещину.
У чела кроме как побухать, пое..ся и рассказать какой он крутой нардеп в голове больше ничего нема... такая ылита..
девочки, не пойти ли вам на...политветку?
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В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.