Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:+50 баксов к каждому метру на Троещине
Канадский режиссер Гордон фон Штайнер, работавший над рекламными кампаниями Dior, Louis Vuitton, Prada, Versace, Givenchy, снял мини-фильм о микрорайоне Троещина в Киеве. ....................... Отмечается, что вдохновившись этой урбанистической картиной, Фон Штайнер и Вайнкофф решили показать в своих видео и фото историю о мужественности, чувственности и страсти главных героев – жителей Трои. Одним из троещинских парней стал модель Паша Гоц.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Когда то было по 1000 за метр от строителей, а теперь-в жилом состоянии иевская обл., г. Киев, Саперно-слободская ул. д.24 Продажа 3-х комнатной квартиры, ул. Саперно-Слободская 24. Площадь: 87/46/13 https://comfortcity.est.ua/16796454/
Последнего объявления уже нет.) Сейчас стоимость ремонта аэродрома 110 м2 затянет столько, шо проще искать уже варианты с ремонтом.
А ви знаєте де тренуються наші олімпійські чемпіони з плавання? А ті, хто скоро буде перепливати Босфор, відомий водний маршрут між Азією та Європою? Імена Яни Клочкової, Олега Лисогора та багатьох інших повязані з Купавою! Купава - це великий комплекс з кількома басейнами, а плавають там не лише спортивні чемпіони, а й жителі м. Бровари. Деякі з них живуть поряд в ЖК Купава. Житловий комплекс назвали на честь відомого басейну. Жителям цього комплексу можна по-доброму позаздрити, адже крім басейну, можна ходити грати в теніс на кортах поряд, відпочивати у великому і затишному дворі з лавками, доріжками, дитячими майданчиками. Ну а вишенькою на торті можуть стати прогулянки до лісу. До нього тут рукою подати - лише 10 хвилин ходу. Жити в ЖК Купава - справжнє задоволення!
А жити в цьому комплексі у великій та затишній квартирі з вишуканим оздобленням - задоволення подвійне! І саме таку квартиру на сьомому поверсі ми зараз пропонуємо до продажу.
..... так що, шановне товариство! .... ФОПи, що у вас там на моменті, по бізнесу? - росте? - падає? - чи топчеться на місці? ... це ще би було "все нічого", якщо б не такі шалено підняті ціни на продукти, які потрібно ЩОДЕННО!!!(а не як ваш/мій товар, який купують раз на рік/два/п'ять)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4