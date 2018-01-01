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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1217121812191220>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 173
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:17

  Serg-ik написав:+50 баксов к каждому метру на Троещине
Канадский режиссер Гордон фон Штайнер, работавший над рекламными кампаниями Dior, Louis Vuitton, Prada, Versace, Givenchy, снял мини-фильм о микрорайоне Троещина в Киеве.
.......................
Отмечается, что вдохновившись этой урбанистической картиной, Фон Штайнер и Вайнкофф решили показать в своих видео и фото историю о мужественности, чувственности и страсти главных героев – жителей Трои. Одним из троещинских парней стал модель Паша Гоц.

https://112.ua/kultura/kanadskiy-rezhisser-gordon-fon-shtayner-snyal-mini-film-o-kievskoy-troeshhine-496537.html

це ще вiн не був на ПОХу
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:до КРЖН то "нiачом"


Ну тут 95% примерно... ниачём
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:53

  Serg-ik написав:
ул. Градинская, 3, 717 долл/метр, монолит
https://aspobiz.est.ua/16808430/

813 долл за метр. А когда то было 1150
https://aleksandrloniuk.est.ua/16091518/

816 за метр, Парковая башня
https://aspobiz.est.ua/16802835/

Когда то было по 1000 за метр от строителей, а теперь-в жилом состоянии
иевская обл., г. Киев, Саперно-слободская ул. д.24
Продажа 3-х комнатной квартиры, ул. Саперно-Слободская 24.
Площадь: 87/46/13
https://comfortcity.est.ua/16796454/


Последнего объявления уже нет.)
Сейчас стоимость ремонта аэродрома 110 м2 затянет столько, шо проще искать уже варианты с ремонтом.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:53

как всё поменялось за 12 лет
А ви знаєте де тренуються наші олімпійські чемпіони з плавання? А ті, хто скоро буде перепливати Босфор, відомий водний маршрут між Азією та Європою?
Імена Яни Клочкової, Олега Лисогора та багатьох інших повязані з Купавою! Купава - це великий комплекс з кількома басейнами, а плавають там не лише спортивні чемпіони, а й жителі м. Бровари. Деякі з них живуть поряд в ЖК Купава. Житловий комплекс назвали на честь відомого басейну. Жителям цього комплексу можна по-доброму позаздрити, адже крім басейну, можна ходити грати в теніс на кортах поряд, відпочивати у великому і затишному дворі з лавками, доріжками, дитячими майданчиками. Ну а вишенькою на торті можуть стати прогулянки до лісу. До нього тут рукою подати - лише 10 хвилин ходу. Жити в ЖК Купава - справжнє задоволення!

А жити в цьому комплексі у великій та затишній квартирі з вишуканим оздобленням - задоволення подвійне! І саме таку квартиру на сьомому поверсі ми зараз пропонуємо до продажу.

http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=15524377
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:54

  Чукча2 написав:
  flyman написав:до КРЖН то "нiачом"


Ну тут 95% примерно... ниачём

....та вже краще "ні про що", чим пусті сторінки :mrgreen:

..... так що, шановне товариство!
.... ФОПи, що у вас там на моменті, по бізнесу? :roll:
- росте?
- падає?
- чи топчеться на місці?
... це ще би було "все нічого", якщо б не такі шалено підняті ціни на продукти, які потрібно ЩОДЕННО!!!(а не як ваш/мій товар, який купують раз на рік/два/п'ять)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladimir07 написав:Последнего объявления уже нет.)
Сейчас стоимость ремонта аэродрома 110 м2 затянет столько, шо проще искать уже варианты с ремонтом.

Наверное улетела. Вот она
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9121058/

сколько затянет? Если в понятие "ремонт" не включать мебель для комнат, только мебель и техника в кухне, в остальном-под расстановку мебели.
Лучше, чем от Аркады, но не по багатому.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:12

  Serg-ik написав:
  vladimir07 написав:Последнего объявления уже нет.)
Сейчас стоимость ремонта аэродрома 110 м2 затянет столько, шо проще искать уже варианты с ремонтом.

Наверное улетела. Вот она
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9121058/

сколько затянет? Если в понятие "ремонт" не включать мебель для комнат, только мебель и техника в кухне, в остальном-под расстановку мебели.
Лучше, чем от Аркады, но не по багатому.

у эира узнайте, он сейчас спец по ремонтам
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Посмотрел цены Саги в жк Вашингтон, грусть печаль. Котлована нет, а цена от 47 кгрн есть.
ПС
В Филадельфии чуть повыше, около 70 кгрн. Квартира от 3,3 лямов.
Что это 6лять происходит?
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:23

  hume написав:Посмотрел цены Саги в жк Вашингтон, грусть печаль. Котлована нет, а цена от 47 кгрн есть.
...
Что это 6лять происходит?

Та нє. 47 це при 100% оплаті на будівництві до якого ще не доїхав бульдозер і на відстані витягнутої руки сусіди з сусіднього будинку. А щоб не ручкатися через вікно з сусідом це па 70, що правда бульдозери все рівно ще не приїхали.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:39

  hume написав:Посмотрел цены Саги в жк Вашингтон, грусть печаль. Котлована нет, а цена от 47 кгрн есть.
ПС
В Филадельфии чуть повыше, около 70 кгрн. Квартира от 3,3 лямов.
Что это 6лять происходит?

Похоже поезд сделал ту-ту и отошел от перрона, двери, окна и форточки прикрылись.
С какого перепугу непонятно но мне лично это чем-то напоминает "мягкий старт" 2002-2003гг...
А если учесть что застройщики уже работают в новой парадигме макс минимизации затрат вне зависимости от цены и класса объекта то вообще грусть-печаль...

зы: кстати с завтрешнего для по некоторым объектам Укрбуда рост цены на овер 6%...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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