Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:Похоже поезд сделал ту-ту и отошел от перрона, двери, окна и форточки прикрылись. С какого перепугу непонятно но мне лично это чем-то напоминает "мягкий старт" 2002-2003гг... А если учесть что застройщики уже работают в новой парадигме макс минимизации затрат вне зависимости от цены и класса объекта то вообще грусть-печаль...
зы: кстати с завтрешнего для по некоторым объектам Укрбуда рост цены на овер 6%...
Ну нормально. Аркадовцев, правда, оставили на перроне Укрбудовцам, кроме как судьям занести, еще и патриотики с эвриками достраивать, надо же кеш собрать
Прохожий написав:зы: кстати с завтрешнего для по некоторым объектам Укрбуда рост цены на овер 6%...
Потому что Микитась идёт на выборы
19/06/2019 Максим Микитась подав документи у ЦВК. На дострокових парламентських виборах він іде в Раду самовисуванцем в одному з округів Чернігівщини. За даними соціологів, саме він лідирує за рівнем довіри в області – йому довіряють понад 60%.
Максим Микитась .... начал свою кампанию с раздачи продпакетов. Как видно на фото, продуктовый набор состоит из сахара, уксуса, растительного масла, нескольких упаковок специй и нескольких штук крышек для консервации.
Все упаковано в большую картонную коробку с надписью “От Максима Микитася”
Хотя...не исключено, что это происки врагов. Напритмер тех, кто не смог податься на тендер по строительству Шулявского моста
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
hume написав:Посмотрел цены Саги в жк Вашингтон, грусть печаль. Котлована нет, а цена от 47 кгрн есть. ... Что это 6лять происходит?
Та нє. 47 це при 100% оплаті на будівництві до якого ще не доїхав бульдозер і на відстані витягнутої руки сусіди з сусіднього будинку. А щоб не ручкатися через вікно з сусідом це па 70, що правда бульдозери все рівно ще не приїхали.
Когда то было по 1000 за метр от строителей, а теперь-в жилом состоянии иевская обл., г. Киев, Саперно-слободская ул. д.24 Продажа 3-х комнатной квартиры, ул. Саперно-Слободская 24. Площадь: 87/46/13 https://comfortcity.est.ua/16796454/
Последнего объявления уже нет.) Сейчас стоимость ремонта аэродрома 110 м2 затянет столько, шо проще искать уже варианты с ремонтом.
110 метров - это оптимальная площадь квартиры для семьи из 3-х человек. Для 4х уже может быть малова-то.