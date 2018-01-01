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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12181219122012211222>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 173
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:46

  Прохожий написав:Похоже поезд сделал ту-ту и отошел от перрона, двери, окна и форточки прикрылись.
С какого перепугу непонятно но мне лично это чем-то напоминает "мягкий старт" 2002-2003гг...
А если учесть что застройщики уже работают в новой парадигме макс минимизации затрат вне зависимости от цены и класса объекта то вообще грусть-печаль...

зы: кстати с завтрешнего для по некоторым объектам Укрбуда рост цены на овер 6%...


Ну нормально. Аркадовцев, правда, оставили на перроне :mrgreen:
Укрбудовцам, кроме как судьям занести, еще и патриотики с эвриками достраивать, надо же кеш собрать :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:зы: кстати с завтрешнего для по некоторым объектам Укрбуда рост цены на овер 6%...

Потому что Микитась идёт на выборы :mrgreen:

19/06/2019
Максим Микитась подав документи у ЦВК. На дострокових парламентських виборах він іде в Раду самовисуванцем в одному з округів Чернігівщини.
За даними соціологів, саме він лідирує за рівнем довіри в області – йому довіряють понад 60%.

http://svoboda.fm/politics/region/266107.html

всё пойдёт на закупку продуктовых наборов.
http://politica.com.ua/na-chernigovshhine-soratnik-poroshenko-mikitas-nachal-aktivnuyu-skupku-golosov/
Максим Микитась .... начал свою кампанию с раздачи продпакетов.
Как видно на фото, продуктовый набор состоит из сахара, уксуса, растительного масла, нескольких упаковок специй и нескольких штук крышек для консервации.

Все упаковано в большую картонную коробку с надписью “От Максима Микитася”

Хотя...не исключено, что это происки врагов. Напритмер тех, кто не смог податься на тендер по строительству Шулявского моста :D
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:11

  Первый написав:
  hume написав:Посмотрел цены Саги в жк Вашингтон, грусть печаль. Котлована нет, а цена от 47 кгрн есть.
...
Что это 6лять происходит?

Та нє. 47 це при 100% оплаті на будівництві до якого ще не доїхав бульдозер і на відстані витягнутої руки сусіди з сусіднього будинку. А щоб не ручкатися через вікно з сусідом це па 70, що правда бульдозери все рівно ще не приїхали.

Первый шо посоветуете?
Надо брать?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:22

  vladimir07 написав:
  Serg-ik написав:
ул. Градинская, 3, 717 долл/метр, монолит
https://aspobiz.est.ua/16808430/

813 долл за метр. А когда то было 1150
https://aleksandrloniuk.est.ua/16091518/

816 за метр, Парковая башня
https://aspobiz.est.ua/16802835/

Когда то было по 1000 за метр от строителей, а теперь-в жилом состоянии
иевская обл., г. Киев, Саперно-слободская ул. д.24
Продажа 3-х комнатной квартиры, ул. Саперно-Слободская 24.
Площадь: 87/46/13
https://comfortcity.est.ua/16796454/


Последнего объявления уже нет.)
Сейчас стоимость ремонта аэродрома 110 м2 затянет столько, шо проще искать уже варианты с ремонтом.

110 метров - это оптимальная площадь квартиры для семьи из 3-х человек. Для 4х уже может быть малова-то.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:22

Укрбуду сегодня еще один штраф прилетел от АМКУ.

Сегодня за Шулявский мост 112 млн штраф , это вдобавку к 150 млн штрафа который за институт Амосова .

Источник - глава АМКУ Юрий Терентьев
https://www.facebook.com/yuriy.terentye ... 7066726319

Пора Укрбуду прайс еще на 10% поднимать :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:23

  hume написав:
  Serg-ik написав:Наверное улетела. Вот она
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9121058/

сколько затянет? Если в понятие "ремонт" не включать мебель для комнат, только мебель и техника в кухне, в остальном-под расстановку мебели.
Лучше, чем от Аркады, но не по багатому.

у эира узнайте, он сейчас спец по ремонтам

Я спец по окуеванию от называемых мне дизигнерами ценников на воплощение в реале их картинок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:27

  airmax78 написав:Я спец по окуеванию от называемых мне дизигнерами ценников на воплощение в реале их картинок.

Скока сейчас стоит метр дизайнерского ремонта в 100 метровой хате?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:29

  UA написав:
  airmax78 написав:Я спец по окуеванию от называемых мне дизигнерами ценников на воплощение в реале их картинок.

Скока сейчас стоит метр дизайнерского ремонта в 100 метровой хате?


И в каком стиле , "Хай-тек", "хай-так", или "х... с ним" ??)
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:40

  zzzzzz написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Я спец по окуеванию от называемых мне дизигнерами ценников на воплощение в реале их картинок.

Скока сейчас стоит метр дизайнерского ремонта в 100 метровой хате?


И в каком стиле , "Хай-тек", "хай-так", или "х... с ним" ??)

В стиле "Чтоб все завидовали" естественно. Иначе зачем ремонт вообще делать?))
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:51

UA
Значит голый бетон и лампочки свисающие с потолка , а посредине квартиры огромная джакузи и сральник в кладовке ))) :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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