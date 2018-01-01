Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:UA Значит голый бетон и лампочки свисающие с потолка , а посредине квартиры огромная джакузи и сральник в кладовке )))
це мое ноу-хау, прошу роялтi
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Я спец по окуеванию от называемых мне дизигнерами ценников на воплощение в реале их картинок.
Скока сейчас стоит метр дизайнерского ремонта в 100 метровой хате?
От 600 уе (но сразу идут оговорки, что придется идти на много компромиссов). За дизайн-проект, помощь в комплектации и авторский надзор просють 4500. За ремонт "под ключ - сам уезжай, только денег вовремя наливай" - 10куе.
airmax78 написав:Я спец по окуеванию от называемых мне дизигнерами ценников на воплощение в реале их картинок.
Скока сейчас стоит метр дизайнерского ремонта в 100 метровой хате?
От 600 уе (но сразу идут оговорки, что придется идти на много компромиссов). За дизайн-проект, помощь в комплектации и авторский надзор просють 4500. За ремонт "под ключ - сам уезжай, только денег вовремя наливай" - 10куе.
Тарян ще за злиденних часів пороха просив 1100 -1700 за метр. А зараз закінчилася епоха бідності. 600 це ШАРА
UA написав:Скока сейчас стоит метр дизайнерского ремонта в 100 метровой хате?
От 600 уе (но сразу идут оговорки, что придется идти на много компромиссов). За дизайн-проект, помощь в комплектации и авторский надзор просють 4500. За ремонт "под ключ - сам уезжай, только денег вовремя наливай" - 10куе.
От 600 уе это без техники и мебели? а 10 куе платишь дизайнеру и имеешь право не задавать вопрос "а че так дорого?" Правильно?