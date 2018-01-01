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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1219122012211222>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 173
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Закінчимо день окуеванія на позитиві.

Рівер мол чи як його там.
Аренда под кофеенку. 500 за квадрат в місяць. Мінімум 6 квадратів...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:58

  zzzzzz написав:UA
Значит голый бетон и лампочки свисающие с потолка , а посредине квартиры огромная джакузи и сральник в кладовке ))) :mrgreen:

це мое ноу-хау, прошу роялтi
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:00

  UA написав:
  airmax78 написав:Я спец по окуеванию от называемых мне дизигнерами ценников на воплощение в реале их картинок.

Скока сейчас стоит метр дизайнерского ремонта в 100 метровой хате?

От 600 уе (но сразу идут оговорки, что придется идти на много компромиссов).
За дизайн-проект, помощь в комплектации и авторский надзор просють 4500. За ремонт "под ключ - сам уезжай, только денег вовремя наливай" - 10куе.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:01

Интересно дизайнеры подтянули свои ценники под Польшу ?)))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:06

airmax78
600 уе за метр ?
60 тыс.у.е. за 100 метровую хату ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:06

  hume написав:Посмотрел цены Саги в жк Вашингтон, грусть печаль. Котлована нет, а цена от 47 кгрн есть.
ПС
В Филадельфии чуть повыше, около 70 кгрн. Квартира от 3,3 лямов.
Что это 6лять происходит?

https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D1%82+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8+6+%D0%BB%D0%B5%D1%82&rlz=1C1GCEA_enNL806PL806&oq=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D1%82+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%2C+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80&aqs=chrome.3.69i57j33l5.14034j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:16

Зараз, за даними ООН, населення України складає 43,99 мільйона. І вже до 2050 року ця кількість зменшиться до 35,2 мільйона.

Из них 30% (минимум) будут жить в процветающем Киеве.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-4869 ... 5Bisapi%5D
#надабрать
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:18

  airmax78 написав:110 метров - это оптимальная площадь квартиры для семьи из 3-х человек. Для 4х уже может быть малова-то.

Реально интересно где такие бабушатники с дизайнерскими ремонтами, ткните носом приз, просто таких ещё не видел. 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:26

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Я спец по окуеванию от называемых мне дизигнерами ценников на воплощение в реале их картинок.

Скока сейчас стоит метр дизайнерского ремонта в 100 метровой хате?

От 600 уе (но сразу идут оговорки, что придется идти на много компромиссов).
За дизайн-проект, помощь в комплектации и авторский надзор просють 4500. За ремонт "под ключ - сам уезжай, только денег вовремя наливай" - 10куе.

Тарян ще за злиденних часів пороха просив 1100 -1700 за метр. А зараз закінчилася епоха бідності. 600 це ШАРА
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:32

  airmax78 написав:
  UA написав:Скока сейчас стоит метр дизайнерского ремонта в 100 метровой хате?

От 600 уе (но сразу идут оговорки, что придется идти на много компромиссов).
За дизайн-проект, помощь в комплектации и авторский надзор просють 4500. За ремонт "под ключ - сам уезжай, только денег вовремя наливай" - 10куе.

От 600 уе это без техники и мебели?
а 10 куе платишь дизайнеру и имеешь право не задавать вопрос "а че так дорого?" Правильно?
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