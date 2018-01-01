всегда приятно послушать настоящих экспертов
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 чер, 2019 18:33
всегда приятно послушать настоящих экспертов
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 19 чер, 2019 18:46
странный вопрос от эксперта
вообще это распространенная опция часто используется занятыми небедными людьми(у которых нет времени и желания покупать тележку в эпике и возить атемовскую плитку как у Натахи) при строительствах/ремонтах уровня выше жлобстайл и называется она "представитель заказчика", а для согласования цен и т.д. есть почта, вайбер и много других технологичных штук..
смешной вы все таки всезнайка
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 19 чер, 2019 18:54
Прохожий
В Парковых за ремонт 100 уе/м от застройщика. Да там не дизайнерский ремонт.
Живите своим умом!
Додано: Сер 19 чер, 2019 19:16
І подивитися
Зи. Джакузі не було.
Всім процвітання!
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