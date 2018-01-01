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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1219122012211222

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 173
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:54

Прохожий

В Парковых за ремонт 100 уе/м от застройщика. Да там не дизайнерский ремонт.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 19:16

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:UA
Значит голый бетон и лампочки свисающие с потолка , а посредине квартиры огромная джакузи и сральник в кладовке ))) :mrgreen:

всегда приятно послушать настоящих экспертов



Зображення

Зображення

І подивитися :mrgreen:
Зи. Джакузі не було. :mrgreen:
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 19:31

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Скока сейчас стоит метр дизайнерского ремонта в 100 метровой хате?

От 600 уе (но сразу идут оговорки, что придется идти на много компромиссов).
За дизайн-проект, помощь в комплектации и авторский надзор просють 4500. За ремонт "под ключ - сам уезжай, только денег вовремя наливай" - 10куе.

Тарян ще за злиденних часів пороха просив 1100 -1700 за метр. А зараз закінчилася епоха бідності. 600 це ШАРА

Ну они готовят к тому, что за 600 - это будет совсем не на конкурс интерьергода2019.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 19:39

airmax78

Это такое по 600 уе за м ? :mrgreen:
http://www.interiorgoda.com.ua/index.ph ... /11487-652
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 19:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мой хороший приятель когда впервые в жизни оседлал поток и начал рубить бабло, купил треху в спальнике за 120куе 120 метров и начал делать ремонт в 2009 или 2010.

Делал ремонт 2 года, обошелся ему в 200куе (по факту думаю больше, так как он не все считал).

Я ему говорю: нафиг на окраине такой ремонт. Он говорит: зато я буду знать что у меня все самое лучшее что могло быть. Джакузи фирмы джакузи за 10килоевро, люстры сваровски, межкомнатные двери италия ручной работы - полгода стояли на таможне, не могли растаможить, паркет из африканского дерева и т.д.

Перфекционисты такие перфекционисты.

Финал истории таков: развод, хата с ремонтом отошла жене, ремонт перед этим убили трое детей.

Чел отщипнул от госконторы столько бабла, что этот ремонт это карманные расходы. Сейчас постоянно проживает в Европе, где купил недвижимость и приглашал в гости.

Вывод: если тебе не капает хотя бы 50-100куе в месяц, нефиг делать мега-ремонты.

Макс, выдавливай из себя перфекциониста
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:07

  zzzzzz написав:airmax78

Это такое по 600 уе за м ? :mrgreen:
http://www.interiorgoda.com.ua/index.ph ... /11487-652

Я не Макс но думаю что ТАКОЕ гораздо дороже учитывая что это мелкая студия...

зы: где эксперт УА??? :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:56

  UA написав:Возвращаясь к теме стоимости ремонтов.
Понадобились услуги узкогоквалифицированного специалиста по печам-каминам.
Резюме: Человек имеет примерно 3000-3500 грн за день работы. При этом, что либо тяжелое разгружать категорически отказывается за любые деньги.

Интэрэсно , вы можете поделиться вашим типичным и не типичным договором аренды квартиры ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:57

А по-моему сейчас с ремонтами заморачиваться - моветон. Это вам не лихие нулевые когда если у тебя меньше Зх уровней на потолке и меньше 15-ти светильников в комнате тебя всерьёз никто воспринимать не будет. Сейчас всё самое модное - самое простое: кирпичные стены белой краской покрасил везде, на пол ламинат бросил, потолок бетонный - с ним вообще ничего делать не надо, разве что лаком вскрыть. Провода тоже модно по верху пускать - ни тебе штроб ни потом попаданий в них сверлом или перфоратором. Единственный затык с санузлом - плитку таки придется положить//))
asti
 
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