Прохожий
В Парковых за ремонт 100 уе/м от застройщика. Да там не дизайнерский ремонт.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 18:54
Прохожий
В Парковых за ремонт 100 уе/м от застройщика. Да там не дизайнерский ремонт.
Живите своим умом!
Додано: Сер 19 чер, 2019 19:16
І подивитися
Зи. Джакузі не було.
Всім процвітання!
Додано: Сер 19 чер, 2019 19:31
Ну они готовят к тому, что за 600 - это будет совсем не на конкурс интерьергода2019.
Додано: Сер 19 чер, 2019 19:39
airmax78
Это такое по 600 уе за м ?
Живите своим умом!
Додано: Сер 19 чер, 2019 19:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мой хороший приятель когда впервые в жизни оседлал поток и начал рубить бабло, купил треху в спальнике за 120куе 120 метров и начал делать ремонт в 2009 или 2010.
Делал ремонт 2 года, обошелся ему в 200куе (по факту думаю больше, так как он не все считал).
Я ему говорю: нафиг на окраине такой ремонт. Он говорит: зато я буду знать что у меня все самое лучшее что могло быть. Джакузи фирмы джакузи за 10килоевро, люстры сваровски, межкомнатные двери италия ручной работы - полгода стояли на таможне, не могли растаможить, паркет из африканского дерева и т.д.
Перфекционисты такие перфекционисты.
Финал истории таков: развод, хата с ремонтом отошла жене, ремонт перед этим убили трое детей.
Чел отщипнул от госконторы столько бабла, что этот ремонт это карманные расходы. Сейчас постоянно проживает в Европе, где купил недвижимость и приглашал в гости.
Вывод: если тебе не капает хотя бы 50-100куе в месяц, нефиг делать мега-ремонты.
Макс, выдавливай из себя перфекциониста
Додано: Сер 19 чер, 2019 20:07
Я не Макс но думаю что ТАКОЕ гораздо дороже учитывая что это мелкая студия...
зы: где эксперт УА???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 19 чер, 2019 20:56
Интэрэсно , вы можете поделиться вашим типичным и не типичным договором аренды квартиры ?
Додано: Сер 19 чер, 2019 20:57
А по-моему сейчас с ремонтами заморачиваться - моветон. Это вам не лихие нулевые когда если у тебя меньше Зх уровней на потолке и меньше 15-ти светильников в комнате тебя всерьёз никто воспринимать не будет. Сейчас всё самое модное - самое простое: кирпичные стены белой краской покрасил везде, на пол ламинат бросил, потолок бетонный - с ним вообще ничего делать не надо, разве что лаком вскрыть. Провода тоже модно по верху пускать - ни тебе штроб ни потом попаданий в них сверлом или перфоратором. Единственный затык с санузлом - плитку таки придется положить//))
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