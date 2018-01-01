Додано: Сер 19 чер, 2019 19:58

Мой хороший приятель когда впервые в жизни оседлал поток и начал рубить бабло, купил треху в спальнике за 120куе 120 метров и начал делать ремонт в 2009 или 2010.



Делал ремонт 2 года, обошелся ему в 200куе (по факту думаю больше, так как он не все считал).



Я ему говорю: нафиг на окраине такой ремонт. Он говорит: зато я буду знать что у меня все самое лучшее что могло быть. Джакузи фирмы джакузи за 10килоевро, люстры сваровски, межкомнатные двери италия ручной работы - полгода стояли на таможне, не могли растаможить, паркет из африканского дерева и т.д.



Перфекционисты такие перфекционисты.



Финал истории таков: развод, хата с ремонтом отошла жене, ремонт перед этим убили трое детей.



Чел отщипнул от госконторы столько бабла, что этот ремонт это карманные расходы. Сейчас постоянно проживает в Европе, где купил недвижимость и приглашал в гости.



Вывод: если тебе не капает хотя бы 50-100куе в месяц, нефиг делать мега-ремонты.



Макс, выдавливай из себя перфекциониста