Додано: Сер 19 чер, 2019 22:00

У меня есть другие примеры перед глазами. Если что-то делаешь - надо делать это хорошо. Не на все деньги мира, но и не так, чтобы потом самому было противно этим пользоваться.

Вот именно эти слова я и слышал. «Надо делать хорошо», «чтобы потом было приятно посмотреть и пользоваться».Макс, нацелитесь на ремонт за 50куе - выльется во все 100. А если этой сотни не будет, то будете жить без денег и в вечном недоремонте («а кухню завезем через полгода», «пока можно пожить и без люстр - не вешать же абы шо из Эпика»)...Нацеливайтесь на экономремонт за 15куе, получится за 25, зато чистенько и свеженько и не за все деньги мира.А еще лучше - продолжайте арендовать, а бабло вложите в евробонды, или отдайте мне в управление.Вот сегодня так орала на «мужа по вызову» с его женой-убиралкой (нашел их на Кабанчике), что голос сорвал. Зачем вам эти стрессы?А то чуствую скоро опять одену костюм и галстук вместо шорт и тениски как сейчас - и будем мы с вами сидеть под кондером СН в стеклянном офисе, потными спинами в кожзамовских креслах в очередной митинг-руме.... а кто гонять лодырей-рукож.пов будет? Делать выручку Герегам? Мальвин возить на Мальдивы?