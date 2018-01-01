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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1220122112221223

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 173
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 22:22

  investorkiev написав:Вот сегодня так орала на «мужа по вызову» с его женой-убиралкой (нашел их на Кабанчике), что голос сорвал. Зачем вам эти стрессы?

Не стоит так нервничать. Может, хлебнуть виски, расслабиться?
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 22:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Вот сегодня так орала на «мужа по вызову» с его женой-убиралкой (нашел их на Кабанчике), что голос сорвал.

Наташа, так а кто голос то сорвал?
муж по вызову???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 22:25

  Natt написав:
  investorkiev написав:Вот сегодня так орала на «мужа по вызову» с его женой-убиралкой (нашел их на Кабанчике), что голос сорвал. Зачем вам эти стрессы?

Не стоит так нервничать. Может, хлебнуть виски, расслабиться?


Ой, я вас прошу не обращать внимания на мою гендерную дисфорию
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 22:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот почему нужно инвестировать в Киевскую недвижимость!!! Скоро каждый квадратный дюйм будет на вес золота!


Скорость таяния и испарения воды в гималайских ледниках с 2000 года удвоилась. Если тенденция сохранится, то через несколько десятилетий без достаточного количества воды останется примерно миллиард людей. Идеальное начало для дичайшего постапокалиптического кризиса и мировой войны.
Одновременно с этим стало известно о чудовищном скачке темпов таяния гигантского ледника Гренландии. По подсчетам ученых, за один лишь день на прошлой неделе там растаяло два миллиарда тонн льда.
Опять же - несколько десятилетий в этом же режиме и вся Гренландия растает на***. Это радикально уронит альбедо нашей планеты, она начнет разогреваться опережающими темпами. Сибирская и канадская вечная мерзлота растает, высвободив в атмосферу колоссальные объемы метана и углекислого газа. Испарение воды из океанов станет намного интенсивнее. Землю укутает плотным одеялом, не выпускающим тепло. Температура подскочит до ужасных величин.
Часть мира затопит, другая часть станет непригодной для жизни из-за постоянной жары свыше 37С и стопроцентной влажности (в таких условиях человек варится заживо).
В путь отправится уже не один миллиард, а несколько. Немногие клочки земли, оставшиеся пригодными для жизни, местные жители будут из последних сил оборонять от орд голодных и отчаянных чужаков.
Вот тогда мы все и похохочем!
investorkiev
 
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