Не стоит так нервничать. Может, хлебнуть виски, расслабиться?
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Додано: Сер 19 чер, 2019 22:22
Додано: Сер 19 чер, 2019 22:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Наташа, так а кто голос то сорвал?
муж по вызову???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Сер 19 чер, 2019 22:25
Додано: Сер 19 чер, 2019 22:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вот почему нужно инвестировать в Киевскую недвижимость!!! Скоро каждый квадратный дюйм будет на вес золота!
Скорость таяния и испарения воды в гималайских ледниках с 2000 года удвоилась. Если тенденция сохранится, то через несколько десятилетий без достаточного количества воды останется примерно миллиард людей. Идеальное начало для дичайшего постапокалиптического кризиса и мировой войны.
Одновременно с этим стало известно о чудовищном скачке темпов таяния гигантского ледника Гренландии. По подсчетам ученых, за один лишь день на прошлой неделе там растаяло два миллиарда тонн льда.
Опять же - несколько десятилетий в этом же режиме и вся Гренландия растает на***. Это радикально уронит альбедо нашей планеты, она начнет разогреваться опережающими темпами. Сибирская и канадская вечная мерзлота растает, высвободив в атмосферу колоссальные объемы метана и углекислого газа. Испарение воды из океанов станет намного интенсивнее. Землю укутает плотным одеялом, не выпускающим тепло. Температура подскочит до ужасных величин.
Часть мира затопит, другая часть станет непригодной для жизни из-за постоянной жары свыше 37С и стопроцентной влажности (в таких условиях человек варится заживо).
В путь отправится уже не один миллиард, а несколько. Немногие клочки земли, оставшиеся пригодными для жизни, местные жители будут из последних сил оборонять от орд голодных и отчаянных чужаков.
Вот тогда мы все и похохочем!
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