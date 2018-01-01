Не стоит так нервничать. Может, хлебнуть виски, расслабиться?
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Додано: Сер 19 чер, 2019 22:22
Додано: Сер 19 чер, 2019 22:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Наташа, так а кто голос то сорвал?
муж по вызову???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 19 чер, 2019 22:25
Додано: Сер 19 чер, 2019 22:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вот почему нужно инвестировать в Киевскую недвижимость!!! Скоро каждый квадратный дюйм будет на вес золота!
Скорость таяния и испарения воды в гималайских ледниках с 2000 года удвоилась. Если тенденция сохранится, то через несколько десятилетий без достаточного количества воды останется примерно миллиард людей. Идеальное начало для дичайшего постапокалиптического кризиса и мировой войны.
Одновременно с этим стало известно о чудовищном скачке темпов таяния гигантского ледника Гренландии. По подсчетам ученых, за один лишь день на прошлой неделе там растаяло два миллиарда тонн льда.
Опять же - несколько десятилетий в этом же режиме и вся Гренландия растает на***. Это радикально уронит альбедо нашей планеты, она начнет разогреваться опережающими темпами. Сибирская и канадская вечная мерзлота растает, высвободив в атмосферу колоссальные объемы метана и углекислого газа. Испарение воды из океанов станет намного интенсивнее. Землю укутает плотным одеялом, не выпускающим тепло. Температура подскочит до ужасных величин.
Часть мира затопит, другая часть станет непригодной для жизни из-за постоянной жары свыше 37С и стопроцентной влажности (в таких условиях человек варится заживо).
В путь отправится уже не один миллиард, а несколько. Немногие клочки земли, оставшиеся пригодными для жизни, местные жители будут из последних сил оборонять от орд голодных и отчаянных чужаков.
Вот тогда мы все и похохочем!
Додано: Сер 19 чер, 2019 22:55
Додано: Сер 19 чер, 2019 22:58
Ну не расчитал(а) силы )))
Живите своим умом!
Додано: Чет 20 чер, 2019 01:10
Золотишко уже 1360 за унцию. Последний месяц прет вверх без откатов. А газ упал до 3хлетних минимумов (на самом деле пробил). Что происходит - не понимаю.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 20 чер, 2019 01:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 20 чер, 2019 01:13
1) такой ход для стимуляции продаж уже существующего навеса
2) сбор первичного пула для начала стройки, за счёт тех кто с понтами, баблом но не достаточно обилечен
3) рассчет на ЦА богатых понаехов из южных и восточных стран
4) а в остатке ещё и самый неликвид продадут с прибавкой к прайсу
5) ...
6) PROFIT !!!11
Сговор на рынке существует, кто бы что ни говорил. Они в минусах не останутся.
Пс. И это, Канадская и Сибирская мерзлота не растает, а уже расстаяла, на 70 лет раньше прогнозов. Метановая катастрофа уже началась.
Ирония в том, что точка невозвратна была пройдена ещё в начале 20го века, как оказалось, даже если потепление имеет антропогенную природу, задолго до того как об этих вещах вообще кто-то думал. А самое прогрессивное (из способного предотвратить коллапс или уменьшить масштаб), что придумала вершина разумной жизни - развитие теорий Мальтуса вековой давности,социал-дарвинизм и евгеника.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Чет 20 чер, 2019 05:55
В якому місці Києва донецька ріелторша Наташа орендує житло?
На ПОХу???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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