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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 чер, 2019 11:28
airmax78 написав:
Золотишко со вчерашнего дня прибавило еще 3%. Уже почти 1400. +200 баксов на унции за последние 6 месяцев. Что-то мне сцыкотно как-то.
Надо было покупать раньше, кто вам мешал? Или вы пА800 ждали как и недвигу в центре в хороших домах с ремонтом?
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vladus17
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Додано: Чет 20 чер, 2019 11:42
vladus17 написав:
Надо было покупать раньше, кто вам мешал?
никто.
столько всего хорошего: и недвига, и акции, и золото, и крипта...
одна лишь печаль. денег нет.
потому каяк.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 20 чер, 2019 11:50
Yuri_T написав:
никто.
столько всего хорошего: и недвига, и акции, и золото, и крипта...
одна лишь печаль. денег нет.
потому каяк.
Так вы и спите , наверное, спокойно. А Макс вон душевное равновесие потерял, изза какой то кучи резаной бумаги
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vladus17
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Додано: Чет 20 чер, 2019 11:54
vladus17 написав: Yuri_T написав:
никто.
столько всего хорошего: и недвига, и акции, и золото, и крипта...
одна лишь печаль. денег нет.
потому каяк.
Так вы и спите , наверное, спокойно. А Макс вон душевное равновесие потерял, изза какой то кучи резаной бумаги
так я не совсем о себе)))
и не из-за кучи, а из-за её полного отсутствия.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 20 чер, 2019 12:17
Yuri_T написав: vladus17 написав:
Надо было покупать раньше, кто вам мешал?
никто.
столько всего хорошего: и недвига, и акции, и золото, и крипта...
одна лишь печаль. денег нет.
потому каяк.
В нашей стране это у всего почти народа диагноз. И одна печаль. У кого с кэшем полный ажур тот о таких мелких раздражителях не думает, хотя возможно и жалеет что когда то возможно в что то стремное не влез. Вон Кингу покласть на эти все унции, битки, чо то купил на низах - и то хорошо.
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барабашов
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