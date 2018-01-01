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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1222122312241225>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 174
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Золотишко со вчерашнего дня прибавило еще 3%. Уже почти 1400. +200 баксов на унции за последние 6 месяцев. Что-то мне сцыкотно как-то.

Надо было покупать раньше, кто вам мешал? Или вы пА800 ждали как и недвигу в центре в хороших домах с ремонтом?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:42

  vladus17 написав:Надо было покупать раньше, кто вам мешал?

никто.
столько всего хорошего: и недвига, и акции, и золото, и крипта...
одна лишь печаль. денег нет.
потому каяк.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Yuri_T написав:никто.
столько всего хорошего: и недвига, и акции, и золото, и крипта...
одна лишь печаль. денег нет.
потому каяк.
Так вы и спите , наверное, спокойно. А Макс вон душевное равновесие потерял, изза какой то кучи резаной бумаги :)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:54

  vladus17 написав:
  Yuri_T написав:никто.
столько всего хорошего: и недвига, и акции, и золото, и крипта...
одна лишь печаль. денег нет.
потому каяк.
Так вы и спите , наверное, спокойно. А Макс вон душевное равновесие потерял, изза какой то кучи резаной бумаги :)

:mrgreen:
так я не совсем о себе)))
и не из-за кучи, а из-за её полного отсутствия.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 12:17

  Yuri_T написав:
  vladus17 написав:Надо было покупать раньше, кто вам мешал?

никто.
столько всего хорошего: и недвига, и акции, и золото, и крипта...
одна лишь печаль. денег нет.
потому каяк.

В нашей стране это у всего почти народа диагноз. И одна печаль. У кого с кэшем полный ажур тот о таких мелких раздражителях не думает, хотя возможно и жалеет что когда то возможно в что то стремное не влез. Вон Кингу покласть на эти все унции, битки, чо то купил на низах - и то хорошо.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 12:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Золотишко уже 1360 за унцию. Последний месяц прет вверх без откатов. А газ упал до 3хлетних минимумов (на самом деле пробил). Что происходит - не понимаю.

Мда, неважнецкая квалификация у нынешних финансовых аналитиков
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:06

НБУ подрежет крылья потреб кредитованию.

https://finclub.net/news/potrebitelskoe ... cheno.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:31

  zzzzzz написав:НБУ подрежет крылья потреб кредитованию.
https://finclub.net/news/potrebitelskoe ... cheno.html

Убивают последнюю надежду пересiчного. Сейчас солидный мэн на заёмные покупает водки и после этого смело покупает нафталиновый люкс в корвалольном оазисе. Между прочим такие счаз дорожает :shock: :mrgreen: А шо дальше - ни водки ни люкса :mrgreen: Безработные коллекторы... :mrgreen:
https://korrespondent.net/showbiz/cinem ... bNm3smqjbE
Востаннє редагувалось moniks в Чет 20 чер, 2019 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:33

Простите меня, братья и сёстры....ибо я согрешил. Был недавно в ОП Файна таун. И знал же, что не по карману, но не захотел скандалов, затянули меня туда шантажом.

Понимаю, что для тех, кто не интересовался или уже купил там, это не новости, но всё же.....

из 10 минутного общения узнал:
-вентилируемый фасад до 6 этажа, далее-мокрый фасад поверх минваты
-перегородки между комнатами-10 см. пенобетон ( или как их там?)
-перегородки меж квартирами (та-дам!!!) тот же пеноблок 10 см, потом 5 см пустоты и второй ряд пенобетон 10 см. Такое решение-это не жлобство ( типа), а ради хорошей звукоизоляции (привет, ошибки Комфорт-тауна)

Квартиры не продают юридическим лицам и физлицам-предпринимателям! (Можно быть предпринимателем, но договор подпишут как с физлицом, а не как с субъектом предпринимательской деятельности). Странненько?

"странности" прояснились после прочтения двух страничек договора. Предметом которого ( ха-ха-ха) есть уплата денежных средств :mrgreen: ( а не продажа квартиры). Ну и взамен на уплату вам обязуются передать ( продать) квартиру.

Квартиру у застройщика покупает Фонд (венчурный недиверсифицированный, более точное название не помню, надо смотреть, а потом продаёт её инвестору. Продажа с Фонда на инвестора-без НДС !!! ( Всё согласно НКУ). Улавливаете???

Цены: за трёшку при 100% оплате -около 1130 баксов за метре. Привязка цен к доллару. Пересчёт-по НБУ, но если НБУ на 5% отличается от рынка, то к коммерческому курсу ( Привязка к Ощаду, Укрэксиму и Альфе).

В договоре нельзя изменить ни одной запятой. Или так или никак.
Ответственность:
если не платишь вовремя свой взнос-5% от суммы взноса за каждый день!!!
если Фонд задержал на 6 и более месяцев сдачу квартиры-штраф 1000 грн за каждый месяц ( после шести). Я рыдал от такой ответственности

Коммерческие помещения не продаются и не будут продаваться. Всё будет сдаваться в аренду. Школа будет, но не скоро и очень платная ( аналог той, что на левом берегу, но подешевле)

Сносить хрущи на Щербакова не будут ( расширение дороги) . Если и будут, то переселять жильцов не за счёт проекта ФТ.

Сданные очереди подключены к гродскому теплу, в 2020 будет своя котельная на ФТ, переподключат. Про тариф не спросил.

Вот как то так.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:40

  zzzzzz написав:НБУ подрежет крылья потреб кредитованию.

https://finclub.net/news/potrebitelskoe ... cheno.html


Прочитал и вспомнилось
В январе-мае 2019 года платежеспособные банки получили 23,4 млрд грн чистой прибыли, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (12,8 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

https://korrespondent.net/business/fina ... chty-vdvoe

за чей счёт банкет?
НБУ в I квартале опросил 23 банка, которые выдали 86% розничных кредитов. Результаты опроса показали, что банковские портфели потребительских кредитов неоднородны, но в них доминируют заемщики с низкими доходами и должники, по которым отсутствует информация о доходах. Банки располагают информацией о доходе 81% заемщиков. Среди них самая весомая группа – должники с доходом до 7 тыс. грн. На нее приходится половина клиентов и почти треть задолженности. Данные респондентов указывают на то, что треть в ней составляют пенсионеры, другие получатели пособий, платежеспособность которых низкая и нестабильная
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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