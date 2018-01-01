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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 чер, 2019 13:49
vladus17 написав: airmax78 написав:
Золотишко со вчерашнего дня прибавило еще 3%. Уже почти 1400. +200 баксов на унции за последние 6 месяцев. Что-то мне сцыкотно как-то.
Надо было покупать раньше, кто вам мешал? Или вы пА800 ждали как и недвигу в центре в хороших домах с ремонтом?
Да, в очередной раз убеждаюсь, что не надо ждать абсолютного дна.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 13:50
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Золотишко уже 1360 за унцию. Последний месяц прет вверх без откатов. А газ упал до 3хлетних минимумов (на самом деле пробил). Что происходит - не понимаю.
Мда, неважнецкая квалификация у нынешних финансовых аналитиков
МБА. Это как проклятие.
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