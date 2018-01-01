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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 174
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:49

  vladus17 написав:
  airmax78 написав:Золотишко со вчерашнего дня прибавило еще 3%. Уже почти 1400. +200 баксов на унции за последние 6 месяцев. Что-то мне сцыкотно как-то.

Надо было покупать раньше, кто вам мешал? Или вы пА800 ждали как и недвигу в центре в хороших домах с ремонтом?

Да, в очередной раз убеждаюсь, что не надо ждать абсолютного дна.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:50

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Золотишко уже 1360 за унцию. Последний месяц прет вверх без откатов. А газ упал до 3хлетних минимумов (на самом деле пробил). Что происходит - не понимаю.

Мда, неважнецкая квалификация у нынешних финансовых аналитиков

МБА. Это как проклятие.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пора уже начинать книгу,как потерять полтосик, даже когда инвестиция 20 кило//
Сержику-готовое дешевле воздуха,хотя Первый так старался,так дышал.
Ипотеку рассматриваете?
Коммуналка как правило от 10 грн за метр плюс охрана и бабуля на ресепшене за невменяемые деньги,да и охраной это трудно назвать,максимум пугалка для бомжей.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:14

  Serg-ik написав:Простите меня, братья и сёстры....ибо я согрешил. Был недавно в ОП Файна таун. И знал же, что не по карману, но не захотел скандалов, затянули меня туда шантажом.

Понимаю, что для тех, кто не интересовался или уже купил там, это не новости, но всё же.....

из 10 минутного общения узнал:
-вентилируемый фасад до 6 этажа, далее-мокрый фасад поверх минваты
-перегородки между комнатами-10 см. пенобетон ( или как их там?)
-перегородки меж квартирами (та-дам!!!) тот же пеноблок 10 см, потом 5 см пустоты и второй ряд пенобетон 10 см. Такое решение-это не жлобство ( типа), а ради хорошей звукоизоляции (привет, ошибки Комфорт-тауна)

Квартиры не продают юридическим лицам и физлицам-предпринимателям! (Можно быть предпринимателем, но договор подпишут как с физлицом, а не как с субъектом предпринимательской деятельности). Странненько?

"странности" прояснились после прочтения двух страничек договора. Предметом которого ( ха-ха-ха) есть уплата денежных средств :mrgreen: ( а не продажа квартиры). Ну и взамен на уплату вам обязуются передать ( продать) квартиру.

Квартиру у застройщика покупает Фонд (венчурный недиверсифицированный, более точное название не помню, надо смотреть, а потом продаёт её инвестору. Продажа с Фонда на инвестора-без НДС !!! ( Всё согласно НКУ). Улавливаете???

Цены: за трёшку при 100% оплате -около 1130 баксов за метре. Привязка цен к доллару. Пересчёт-по НБУ, но если НБУ на 5% отличается от рынка, то к коммерческому курсу ( Привязка к Ощаду, Укрэксиму и Альфе).

В договоре нельзя изменить ни одной запятой. Или так или никак.
Ответственность:
если не платишь вовремя свой взнос-5% от суммы взноса за каждый день!!!
если Фонд задержал на 6 и более месяцев сдачу квартиры-штраф 1000 грн за каждый месяц ( после шести). Я рыдал от такой ответственности

Коммерческие помещения не продаются и не будут продаваться. Всё будет сдаваться в аренду. Школа будет, но не скоро и очень платная ( аналог той, что на левом берегу, но подешевле)

Сносить хрущи на Щербакова не будут ( расширение дороги) . Если и будут, то переселять жильцов не за счёт проекта ФТ.

Сданные очереди подключены к гродскому теплу, в 2020 будет своя котельная на ФТ, переподключат. Про тариф не спросил.

Вот как то так.




И много ещё таких на рынке "особенных" застройщиков ? Или на этом список и заканчивается ? :mrgreen:
Очередь из покупанов стоит у них там что ли до самых Нивок ?)
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Igor3777 написав:И много ещё таких на рынке "особенных" застройщиков ? Или на этом список и заканчивается ? :mrgreen:
Очередь из покупанов стоит у них там что ли до самых Нивок ?)

Это, наверное , третий ОП который я посетил в принципе.
Много ли застройщиков, которые привлекает деньги через Инвестфонды, управляемые КУА? Не знаю. Думаю, что такая "формула" актуальна только для крупных застройщиков( если хотят чтоб всё красиво, а не 50% стоимости квартиры-налом ФОПу за консультационные услуги ( или Васе Пупкину по переуступке)

в 18-30 в ОП никого нет.
Почему там должен кто-то быть, если 1350 за метр? не знаю
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:27

  Serg-ik написав:Цены: за трёшку при 100% оплате -около 1130 баксов за метре


Сержик, надабрать! Выклянчить доп.скидку и брать )
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:35

так что когда будет рост в центре?

даешь 400к$?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Mazay256 написав:Сержик, надабрать! Выклянчить доп.скидку и брать )

Это и так со скидкой, не помню сколько, 7-10% при 100% оплате. И на трёшке. При таких ценах, нужно еще минус 25% после первой скидки...и тогда я подумаю....
...подумаю, где взять денег???
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:39

  investorkiev написав:
У меня есть другие примеры перед глазами. Если что-то делаешь - надо делать это хорошо. Не на все деньги мира, но и не так, чтобы потом самому было противно этим пользоваться.


Вот именно эти слова я и слышал. «Надо делать хорошо», «чтобы потом было приятно посмотреть и пользоваться».

Макс, нацелитесь на ремонт за 50куе - выльется во все 100. А если этой сотни не будет, то будете жить без денег и в вечном недоремонте («а кухню завезем через полгода», «пока можно пожить и без люстр - не вешать же абы шо из Эпика»)...

Нацеливайтесь на экономремонт за 15куе, получится за 25, зато чистенько и свеженько и не за все деньги мира.

А еще лучше - продолжайте арендовать, а бабло вложите в евробонды, или отдайте мне в управление.

Вот сегодня так орала на «мужа по вызову» с его женой-убиралкой (нашел их на Кабанчике), что голос сорвал. Зачем вам эти стрессы?

А то чуствую скоро опять одену костюм и галстук вместо шорт и тениски как сейчас - и будем мы с вами сидеть под кондером СН в стеклянном офисе, потными спинами в кожзамовских креслах в очередной митинг-руме.... а кто гонять лодырей-рукож.пов будет? Делать выручку Герегам? Мальвин возить на Мальдивы?


Это было 100 лет назад? в 2006-2008?

мы тогда ездили на гелике с 9-литровым объемом двигетеля, там турбины и компрессоры специальные были, это один из единственных в мире. Зачем вспомнить, то что было очень давно? :)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:41

  airmax78 написав:От 600 уе (но сразу идут оговорки, что придется идти на много компромиссов).


вот такое по 600 сделают?
https://strana.ua/news/207313-pojavilis-fotohrafii-zdanija-ap-iznutri-i-kabineta-zelenskoho.html
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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