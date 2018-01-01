Простите меня, братья и сёстры....ибо я согрешил. Был недавно в ОП Файна таун. И знал же, что не по карману, но не захотел скандалов, затянули меня туда шантажом.Понимаю, что для тех, кто не интересовался или уже купил там, это не новости, но всё же.....из 10 минутного общения узнал:-вентилируемый фасад до 6 этажа, далее-мокрый фасад поверх минваты-перегородки между комнатами-10 см. пенобетон ( или как их там?)-перегородки меж квартирами (та-дам!!!) тот же пеноблок 10 см, потом 5 см пустоты и второй ряд пенобетон 10 см. Такое решение-это не жлобство ( типа), а ради хорошей звукоизоляции (привет, ошибки Комфорт-тауна)Квартиры не продают юридическим лицам и физлицам-предпринимателям! (Можно быть предпринимателем, но договор подпишут как с физлицом, а не как с субъектом предпринимательской деятельности). Странненько?"странности" прояснились после прочтения двух страничек договора. Предметом которого ( ха-ха-ха) есть уплата денежных средств( а не продажа квартиры). Ну и взамен на уплату вам обязуются передать ( продать) квартиру.Квартиру у застройщика покупает Фонд (венчурный недиверсифицированный, более точное название не помню, надо смотреть, а потом продаёт её инвестору. Продажа с Фонда на инвестора-без НДС !!! ( Всё согласно НКУ). Улавливаете???Цены: за трёшку при 100% оплате -около 1130 баксов за метре. Привязка цен к доллару. Пересчёт-по НБУ, но если НБУ на 5% отличается от рынка, то к коммерческому курсу ( Привязка к Ощаду, Укрэксиму и Альфе).В договоре нельзя изменить ни одной запятой. Или так или никак.Ответственность:если не платишь вовремя свой взнос-5% от суммы взноса за каждый день!!!если Фонд задержал на 6 и более месяцев сдачу квартиры-штраф 1000 грн за каждый месяц ( после шести). Я рыдал от такой ответственностиКоммерческие помещения не продаются и не будут продаваться. Всё будет сдаваться в аренду. Школа будет, но не скоро и очень платная ( аналог той, что на левом берегу, но подешевле)Сносить хрущи на Щербакова не будут ( расширение дороги) . Если и будут, то переселять жильцов не за счёт проекта ФТ.Сданные очереди подключены к гродскому теплу, в 2020 будет своя котельная на ФТ, переподключат. Про тариф не спросил.Вот как то так.