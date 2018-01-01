Додано: Чет 20 чер, 2019 15:23

Mazay256 написав: А вариант нормальную двушку метров 70 в принципе не рассматриваете? Как по мне, две спальни плюс кухня-гостиная метров 25-30 достаточно. С сан.узлом в хозяйской спальне. И с гардеробной. У архиматики с этим норм. Зачем Вам аэродром? А вариант нормальную двушку метров 70 в принципе не рассматриваете? Как по мне, две спальни плюс кухня-гостиная метров 25-30 достаточно. С сан.узлом в хозяйской спальне. И с гардеробной. У архиматики с этим норм. Зачем Вам аэродром?

детей у меня двое, следовательно им надо метров 20. чтоб было место на две кровати, два стола, шкаф и где конструктором поиграть (не. исключено, конечно, что пока я раздуплюсь, место на конструктор не понадобится)Вторая комната-мне. 15 метров-нормальная спальня, где можно повернуться, не ударяясь об угол кровати или шкафа.Третья комната-неспальня. Даже не будем называть её гостинной. Не комфортно будет , если в ней будет всего 11 метров.Как сказал менеджер Файны, Архиматика провела исследование и выяснила, что люди принимают гостей на кухне и потому сделали кухню -гостинную по 30 метров везде. При этом он не смог мне возразить, что сейчас люди уже не ходят в гости (аргумен Эйрмакса).При этом для каждого из детей он предложил по 1 комнате на 12 метров. И мне спальню на 13. У Прохожего, небось, гардеробная не менее 12 метров.В общем, все эти планировки неохрущей с мелкими комнатами мне не по душе.