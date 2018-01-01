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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 чер, 2019 14:46
Serg-ik написав: Mazay256 написав:
Сержик, надабрать! Выклянчить доп.скидку и брать )
Это и так со скидкой, не помню сколько, 7-10% при 100% оплате. И на трёшке. При таких ценах, нужно еще минус 25% после первой скидки...и тогда я подумаю....
...подумаю, где взять денег???
А вариант нормальную двушку метров 70 в принципе не рассматриваете? Как по мне, две спальни плюс кухня-гостиная метров 25-30 достаточно. С сан.узлом в хозяйской спальне. И с гардеробной. У архиматики с этим норм. Зачем Вам аэродром?
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Додано: Чет 20 чер, 2019 15:03
Mazay256 написав:
А вариант нормальную двушку метров 70 в принципе не рассматриваете? Как по мне, две спальни плюс кухня-гостиная метров 25-30 достаточно. С сан.узлом в хозяйской спальне. И с гардеробной. У архиматики с этим норм. Зачем Вам аэродром?
Две комнаты (2*15) + кухня-гостинная 30. Остается 10 квадратов на туалет, коридоры, гардеробную
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Додано: Чет 20 чер, 2019 15:09
Serg-ik написав: Mazay256 написав:
Сержик, надабрать! Выклянчить доп.скидку и брать )
Это и так со скидкой, не помню сколько, 7-10% при 100% оплате. И на трёшке. При таких ценах, нужно еще минус 25% после первой скидки...и тогда я подумаю....
...подумаю, где взять денег???
Ну колитесь уже: что купили?
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Додано: Чет 20 чер, 2019 15:10
kyk написав: Mazay256 написав:
А вариант нормальную двушку метров 70 в принципе не рассматриваете? Как по мне, две спальни плюс кухня-гостиная метров 25-30 достаточно. С сан.узлом в хозяйской спальне. И с гардеробной. У архиматики с этим норм. Зачем Вам аэродром?
Две комнаты (2*15) + кухня-гостинная 30. Остается 10 квадратов на туалет, коридоры, гардеробную
Кусок МОПа перед квартирой. шо, соседу отдавать?
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Додано: Чет 20 чер, 2019 15:15
airmax78 написав:
Ну колитесь уже: что купили?
101% честности: ничего
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Чет 20 чер, 2019 15:16
kyk написав:
Две комнаты (2*15) + кухня-гостинная 30. Остается 10 квадратов на туалет, коридоры, гардеробную
Это условно, пусть 70-2*12-25 = 21, достаточно для всего. Есть большой плюс небольших площадей - детям на выход, никаких нахлебников
. А вдвоем 70 м2 хватит, своя спальня, гостевая спальня/кабинет, гостиная.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 15:23
Mazay256 написав:
А вариант нормальную двушку метров 70 в принципе не рассматриваете? Как по мне, две спальни плюс кухня-гостиная метров 25-30 достаточно. С сан.узлом в хозяйской спальне. И с гардеробной. У архиматики с этим норм. Зачем Вам аэродром?
детей у меня двое, следовательно им надо метров 20. чтоб было место на две кровати, два стола, шкаф и где конструктором поиграть (не. исключено, конечно, что пока я раздуплюсь, место на конструктор не понадобится)
Вторая комната-мне. 15 метров-нормальная спальня, где можно повернуться, не ударяясь об угол кровати или шкафа.
Третья комната-неспальня. Даже не будем называть её гостинной. Не комфортно будет , если в ней будет всего 11 метров.
Как сказал менеджер Файны, Архиматика провела исследование и выяснила, что люди принимают гостей на кухне и потому сделали кухню -гостинную по 30 метров везде. При этом он не смог мне возразить, что сейчас люди уже не ходят в гости (аргумен Эйрмакса).
При этом для каждого из детей он предложил по 1 комнате на 12 метров. И мне спальню на 13. У Прохожего, небось, гардеробная не менее 12 метров.
В общем, все эти планировки неохрущей с мелкими комнатами мне не по душе.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 20 чер, 2019 15:28
Mazay256 написав: kyk написав:
Две комнаты (2*15) + кухня-гостинная 30. Остается 10 квадратов на туалет, коридоры, гардеробную
Это условно, пусть 70-2*12-25 = 21, достаточно для всего. Есть большой плюс небольших площадей - детям на выход, никаких нахлебников
. А вдвоем 70 м2 хватит, своя спальня, гостевая спальня/кабинет, гостиная.
Т.е. вы понимаете, что 70 на 3-х - маловато (о 4-х молчу), но предлагаете помучиться, пока ребенок не подрастет.
Востаннє редагувалось airmax78
в Чет 20 чер, 2019 15:32, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 15:31
Serg-ik написав: Mazay256 написав:
А вариант нормальную двушку метров 70 в принципе не рассматриваете? Как по мне, две спальни плюс кухня-гостиная метров 25-30 достаточно. С сан.узлом в хозяйской спальне. И с гардеробной. У архиматики с этим норм. Зачем Вам аэродром?
детей у меня двое, следовательно им надо метров 20. чтоб было место на две кровати, два стола, шкаф и где конструктором поиграть (не. исключено, конечно, что пока я раздуплюсь, место на конструктор не понадобится)
Вторая комната-мне. 15 метров-нормальная спальня, где можно повернуться, не ударяясь об угол кровати или шкафа.
Третья комната-неспальня. Даже не будем называть её гостинной. Не комфортно будет , если в ней будет всего 11 метров.
Как сказал менеджер Файны, Архиматика провела исследование и выяснила, что люди принимают гостей на кухне и потому сделали кухню -гостинную по 30 метров везде. При этом он не смог мне возразить, что сейчас люди уже не ходят в гости (аргумен Эйрмакса).
При этом для каждого из детей он предложил по 1 комнате на 12 метров. И мне спальню на 13. У Прохожего, небось, гардеробная не менее 12 метров.
В общем, все эти планировки неохрущей с мелкими комнатами мне не по душе.
Архиматика выжимает максимум из площади и делает это хорошо. Гораздо лучше иметь одно большое пространство в 30 кв.м и 2 маленькие спальни, чем 3 небольшие комнаты и микроскопическую кухню. Независимо от того: принимаете вы гостей или нет.
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