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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1224122512261227>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 174
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:46

  Serg-ik написав:
  Mazay256 написав:Сержик, надабрать! Выклянчить доп.скидку и брать )

Это и так со скидкой, не помню сколько, 7-10% при 100% оплате. И на трёшке. При таких ценах, нужно еще минус 25% после первой скидки...и тогда я подумаю....
...подумаю, где взять денег???


А вариант нормальную двушку метров 70 в принципе не рассматриваете? Как по мне, две спальни плюс кухня-гостиная метров 25-30 достаточно. С сан.узлом в хозяйской спальне. И с гардеробной. У архиматики с этим норм. Зачем Вам аэродром?
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:03

  Mazay256 написав:А вариант нормальную двушку метров 70 в принципе не рассматриваете? Как по мне, две спальни плюс кухня-гостиная метров 25-30 достаточно. С сан.узлом в хозяйской спальне. И с гардеробной. У архиматики с этим норм. Зачем Вам аэродром?

Две комнаты (2*15) + кухня-гостинная 30. Остается 10 квадратов на туалет, коридоры, гардеробную :lol:
kyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:09

  Serg-ik написав:
  Mazay256 написав:Сержик, надабрать! Выклянчить доп.скидку и брать )

Это и так со скидкой, не помню сколько, 7-10% при 100% оплате. И на трёшке. При таких ценах, нужно еще минус 25% после первой скидки...и тогда я подумаю....
...подумаю, где взять денег???

Ну колитесь уже: что купили?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:09

  kyk написав:
  Mazay256 написав:А вариант нормальную двушку метров 70 в принципе не рассматриваете? Как по мне, две спальни плюс кухня-гостиная метров 25-30 достаточно. С сан.узлом в хозяйской спальне. И с гардеробной. У архиматики с этим норм. Зачем Вам аэродром?

Две комнаты (2*15) + кухня-гостинная 30. Остается 10 квадратов на туалет, коридоры, гардеробную :lol:

по 15 это роскошь. 12мах. туалеты по кладовкам совмещенные с душевыми. ну в общем сходится :lol:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:10

  kyk написав:
  Mazay256 написав:А вариант нормальную двушку метров 70 в принципе не рассматриваете? Как по мне, две спальни плюс кухня-гостиная метров 25-30 достаточно. С сан.узлом в хозяйской спальне. И с гардеробной. У архиматики с этим норм. Зачем Вам аэродром?

Две комнаты (2*15) + кухня-гостинная 30. Остается 10 квадратов на туалет, коридоры, гардеробную :lol:

Кусок МОПа перед квартирой. шо, соседу отдавать?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну колитесь уже: что купили?

101% честности: ничего
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:16

  kyk написав:Две комнаты (2*15) + кухня-гостинная 30. Остается 10 квадратов на туалет, коридоры, гардеробную :lol:


Это условно, пусть 70-2*12-25 = 21, достаточно для всего. Есть большой плюс небольших площадей - детям на выход, никаких нахлебников ;). А вдвоем 70 м2 хватит, своя спальня, гостевая спальня/кабинет, гостиная.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Mazay256 написав:А вариант нормальную двушку метров 70 в принципе не рассматриваете? Как по мне, две спальни плюс кухня-гостиная метров 25-30 достаточно. С сан.узлом в хозяйской спальне. И с гардеробной. У архиматики с этим норм. Зачем Вам аэродром?

детей у меня двое, следовательно им надо метров 20. чтоб было место на две кровати, два стола, шкаф и где конструктором поиграть (не. исключено, конечно, что пока я раздуплюсь, место на конструктор не понадобится)
Вторая комната-мне. 15 метров-нормальная спальня, где можно повернуться, не ударяясь об угол кровати или шкафа.
Третья комната-неспальня. Даже не будем называть её гостинной. Не комфортно будет , если в ней будет всего 11 метров.

Как сказал менеджер Файны, Архиматика провела исследование и выяснила, что люди принимают гостей на кухне и потому сделали кухню -гостинную по 30 метров везде. При этом он не смог мне возразить, что сейчас люди уже не ходят в гости (аргумен Эйрмакса).
При этом для каждого из детей он предложил по 1 комнате на 12 метров. И мне спальню на 13. У Прохожего, небось, гардеробная не менее 12 метров.
В общем, все эти планировки неохрущей с мелкими комнатами мне не по душе.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:28

  Mazay256 написав:
  kyk написав:Две комнаты (2*15) + кухня-гостинная 30. Остается 10 квадратов на туалет, коридоры, гардеробную :lol:


Это условно, пусть 70-2*12-25 = 21, достаточно для всего. Есть большой плюс небольших площадей - детям на выход, никаких нахлебников ;). А вдвоем 70 м2 хватит, своя спальня, гостевая спальня/кабинет, гостиная.

Т.е. вы понимаете, что 70 на 3-х - маловато (о 4-х молчу), но предлагаете помучиться, пока ребенок не подрастет.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 20 чер, 2019 15:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:31

  Serg-ik написав:
  Mazay256 написав:А вариант нормальную двушку метров 70 в принципе не рассматриваете? Как по мне, две спальни плюс кухня-гостиная метров 25-30 достаточно. С сан.узлом в хозяйской спальне. И с гардеробной. У архиматики с этим норм. Зачем Вам аэродром?

детей у меня двое, следовательно им надо метров 20. чтоб было место на две кровати, два стола, шкаф и где конструктором поиграть (не. исключено, конечно, что пока я раздуплюсь, место на конструктор не понадобится)
Вторая комната-мне. 15 метров-нормальная спальня, где можно повернуться, не ударяясь об угол кровати или шкафа.
Третья комната-неспальня. Даже не будем называть её гостинной. Не комфортно будет , если в ней будет всего 11 метров.

Как сказал менеджер Файны, Архиматика провела исследование и выяснила, что люди принимают гостей на кухне и потому сделали кухню -гостинную по 30 метров везде. При этом он не смог мне возразить, что сейчас люди уже не ходят в гости (аргумен Эйрмакса).
При этом для каждого из детей он предложил по 1 комнате на 12 метров. И мне спальню на 13. У Прохожего, небось, гардеробная не менее 12 метров.
В общем, все эти планировки неохрущей с мелкими комнатами мне не по душе.

Архиматика выжимает максимум из площади и делает это хорошо. Гораздо лучше иметь одно большое пространство в 30 кв.м и 2 маленькие спальни, чем 3 небольшие комнаты и микроскопическую кухню. Независимо от того: принимаете вы гостей или нет.
airmax78
 
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