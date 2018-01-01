Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Mazay256 написав:А вариант нормальную двушку метров 70 в принципе не рассматриваете? Как по мне, две спальни плюс кухня-гостиная метров 25-30 достаточно. С сан.узлом в хозяйской спальне. И с гардеробной. У архиматики с этим норм. Зачем Вам аэродром?
детей у меня двое, следовательно им надо метров 20. чтоб было место на две кровати, два стола, шкаф и где конструктором поиграть (не. исключено, конечно, что пока я раздуплюсь, место на конструктор не понадобится) Вторая комната-мне. 15 метров-нормальная спальня, где можно повернуться, не ударяясь об угол кровати или шкафа. Третья комната-неспальня. Даже не будем называть её гостинной. Не комфортно будет , если в ней будет всего 11 метров.
Как сказал менеджер Файны, Архиматика провела исследование и выяснила, что люди принимают гостей на кухне и потому сделали кухню -гостинную по 30 метров везде. При этом он не смог мне возразить, что сейчас люди уже не ходят в гости (аргумен Эйрмакса). При этом для каждого из детей он предложил по 1 комнате на 12 метров. И мне спальню на 13. У Прохожего, небось, гардеробная не менее 12 метров. В общем, все эти планировки неохрущей с мелкими комнатами мне не по душе.
от вы все интересные) зачем строить много и дешево если можно мало и дорого
Ерунда это всё. Что полезного для жителя? Розетка для зарядки гаджетов. Велодорожка-это не от "смарт". Камера с распознаванием лиц? Прекрасно. Чтоб наводки квартирным ворам давать было удобнее. На днях в маршрутке женщину слушал: ехала домой, потому что сосед сверху заливал. Воду перекрыли, потом снова пустили и снова потекло. Ехала спасать ситуацию. Смарт сити-это когда автоматика перекрывает воду, а не когда сантехника вызываешь и ждёшь его два часа. Кстати, всю улицу "закатали в асфальт". Умно? "Грязи" не будет
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
plugatyrev написав:от вы все интересные) зачем строить много и дешево если можно мало и дорого
нема хлiба - кушайте пiрожене (с)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Нарешті Указ Президента України від 10 липня 1998 року № 762 «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій» скасовано. 21 рік держава пробувала регулювати фактично дуже конкурентний ринок. Протягом останніх 7-ми років мені різні юристи розповідали чому не можна відміняти нотаріальний збір, який на практиці і так оплачувався по-домовленості з нотаріусом. А вартість нотаріальних послуг при укладенні договору про приватизацію «Криворіжсталі» це взагалі окрема легенда.
airmax78 написав:Т.е. вы понимаете, что 70 на 3-х - маловато (о 4-х молчу), но предлагаете помучиться, пока ребенок не подрастет.
Так "денег же нет" (c) Сержик! Пока старший подрастёт вполне можно обойтись арендой. Это не так долго, как поначалу кажется . А на троих нормально. А дальше на двоих и подавно нормально. Вполне ясная перспектива. А тот аэродром потом подите продайте...