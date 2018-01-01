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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12251226122712281229>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 174
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:33

Умная улица - в Киеве

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 3314056371
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Гораздо лучше иметь одно большое пространство в 30 кв.м и 2 маленькие спальни, чем 3 небольшие комнаты и микроскопическую кухню. Независимо от того: принимаете вы гостей или нет.

То есть, Вы считаете, что Вот такое
https://cdn.andrew-test.pp.ua/faynatown ... 7Qwl6t.pdf
и такое
https://cdn.andrew-test.pp.ua/faynatown ... L_1056.pdf

лучше, чем это?
https://rieltor.ua/flats-sale/view/8375435/
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:49

  Serg-ik написав:
  Mazay256 написав:А вариант нормальную двушку метров 70 в принципе не рассматриваете? Как по мне, две спальни плюс кухня-гостиная метров 25-30 достаточно. С сан.узлом в хозяйской спальне. И с гардеробной. У архиматики с этим норм. Зачем Вам аэродром?

детей у меня двое, следовательно им надо метров 20. чтоб было место на две кровати, два стола, шкаф и где конструктором поиграть (не. исключено, конечно, что пока я раздуплюсь, место на конструктор не понадобится)
Вторая комната-мне. 15 метров-нормальная спальня, где можно повернуться, не ударяясь об угол кровати или шкафа.
Третья комната-неспальня. Даже не будем называть её гостинной. Не комфортно будет , если в ней будет всего 11 метров.

Как сказал менеджер Файны, Архиматика провела исследование и выяснила, что люди принимают гостей на кухне и потому сделали кухню -гостинную по 30 метров везде. При этом он не смог мне возразить, что сейчас люди уже не ходят в гости (аргумен Эйрмакса).
При этом для каждого из детей он предложил по 1 комнате на 12 метров. И мне спальню на 13. У Прохожего, небось, гардеробная не менее 12 метров.
В общем, все эти планировки неохрущей с мелкими комнатами мне не по душе.

от вы все интересные) зачем строить много и дешево если можно мало и дорого :roll:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:53

  Serg-ik написав:
  Mazay256 написав:Сержик, надабрать! Выклянчить доп.скидку и брать )

Это и так со скидкой, не помню сколько, 7-10% при 100% оплате. И на трёшке. При таких ценах, нужно еще минус 25% после первой скидки...и тогда я подумаю....
...подумаю, где взять денег???


какой метраж у средней трехи?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:55

  Xenon написав:Умная улица - в Киеве

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 3314056371

Ерунда это всё. Что полезного для жителя? Розетка для зарядки гаджетов. Велодорожка-это не от "смарт". Камера с распознаванием лиц? Прекрасно. Чтоб наводки квартирным ворам давать было удобнее.
На днях в маршрутке женщину слушал: ехала домой, потому что сосед сверху заливал. Воду перекрыли, потом снова пустили и снова потекло. Ехала спасать ситуацию. Смарт сити-это когда автоматика перекрывает воду, а не когда сантехника вызываешь и ждёшь его два часа.
Кстати, всю улицу "закатали в асфальт". Умно? "Грязи" не будет
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:56

  plugatyrev написав:от вы все интересные) зачем строить много и дешево если можно мало и дорого :roll:

нема хлiба - кушайте пiрожене (с)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:56

Нарешті Указ Президента України від 10 липня 1998 року № 762 «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій» скасовано.
21 рік держава пробувала регулювати фактично дуже конкурентний ринок.
Протягом останніх 7-ми років мені різні юристи розповідали чому не можна відміняти нотаріальний збір, який на практиці і так оплачувався по-домовленості з нотаріусом.
А вартість нотаріальних послуг при укладенні договору про приватизацію «Криворіжсталі» це взагалі окрема легенда.

https://www.president.gov.ua/documents/ ... fME4c0SYXk

Пишут что теперь при оформлении сделки купли-продажи не нужно будет этот 1% за услуги нотариуса, а можно будет писать реальную цифру в гривнах .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:какой метраж у средней трехи?

разные, разброс большой, от 83 до 126 метров
смотрите
https://faynatown.com.ua/layoutsв любом случае-дорого

Кстати, кто что думает ( знает) о прокладке проводки в перегородках 10 см?
Востаннє редагувалось Serg-ik в Чет 20 чер, 2019 16:05, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:59

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Гораздо лучше иметь одно большое пространство в 30 кв.м и 2 маленькие спальни, чем 3 небольшие комнаты и микроскопическую кухню. Независимо от того: принимаете вы гостей или нет.

То есть, Вы считаете, что Вот такое
https://cdn.andrew-test.pp.ua/faynatown ... 7Qwl6t.pdf
и такое
https://cdn.andrew-test.pp.ua/faynatown ... L_1056.pdf

лучше, чем это?
https://rieltor.ua/flats-sale/view/8375435/

Конечно лучше. Намного функциональнее, особенно если у вас двое и более детей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:03

  airmax78 написав:Т.е. вы понимаете, что 70 на 3-х - маловато (о 4-х молчу), но предлагаете помучиться, пока ребенок не подрастет.


Так "денег же нет" (c) Сержик! Пока старший подрастёт вполне можно обойтись арендой. Это не так долго, как поначалу кажется :). А на троих нормально. А дальше на двоих и подавно нормально. Вполне ясная перспектива. А тот аэродром потом подите продайте...
Mazay256
 
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