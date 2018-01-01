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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1226122712281229>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 174
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Mazay256 написав:А тот аэродром потом подите продайте...

экономика растёт, доходы пересичных-тоже
Пока тот аэродром продавать, он уже вовсе не аэродромом будет
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:07

Тарифы на электроэнергию для населения покрывают только 46% себестоимости
https://biz.censor.net.ua/news/3133318/ ... estoimosti

Будет дорожать или дешеветь, кому как больше нравится ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:07

  Mazay256 написав:
  airmax78 написав:Т.е. вы понимаете, что 70 на 3-х - маловато (о 4-х молчу), но предлагаете помучиться, пока ребенок не подрастет.


Так "денег же нет" (c) Сержик! Пока старший подрастёт вполне можно обойтись арендой. Это не так долго, как поначалу кажется :). А на троих нормально. А дальше на двоих и подавно нормально. Вполне ясная перспектива. А тот аэродром потом подите продайте...

раздерибанить и в аренду!!! :lol:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:14

  Xenon написав:Умная улица - в Киеве

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 3314056371

из другого источника
що зараз у Києві реалізовано понад 40 «розумних» проектів, які покращують життя містян. Серед них: система електронного запису до лікаря

только докторов на всех не хватает
та у дитячий садочок

вместо того. чтоб садики построить и ликвидировать очереди
,
Громадський бюджет
полезно,
онлайн-петиції,
помогает?
Відкритий бюджет,

а Виталию и Ко пофиг, что активисты пищат о завышенных цена строек мостов. он пилит,
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:14

  zzzzzz написав:Тарифы на электроэнергию для населения покрывают только 46% себестоимости
https://biz.censor.net.ua/news/3133318/ ... estoimosti

Будет дорожать или дешеветь, кому как больше нравится ))))

пф...преЗедент советовал алегархам вернуть заработанное/награбленное в страну? ща добавит рекомендацию по использованию Зе-электроэнергии собственной генерации для собственных нужд а излишки уже в энергорынок. пересичным - лимит АЭС
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:17

  Serg-ik написав:Архиматика провела исследование и выяснила, что люди принимают гостей на кухне и потому сделали кухню -гостиную по 30 метров везде. При этом он не смог мне возразить, что сейчас люди уже не ходят в гости (аргумент Эйрмакса)


Вспомнилось :)
"Мы сидим на кухне и курим Пегас.
Эй, Пегас, что ты хочешь от нас?
Нам сидеть на кухне абсолютно не лень.
На кухне приятно провести день." (с)Ва-Банкъ
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:20

  Serg-ik написав:Кстати, кто что думает ( знает) о прокладке проводки в перегородках 10 см?

Абы не несущие, остальное пофиг
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:22

  zzzzzz написав:Тарифы на электроэнергию для населения покрывают только 46% себестоимости
https://biz.censor.net.ua/news/3133318/ ... estoimosti

Будет дорожать или дешеветь, кому как больше нравится ))))

средневзвешенной себестоимости? Атомная энергетика даёт дешёвую себестоимость
На экспорт в Европу э/э идёт дешевле. чем продажа в Украине
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:25

  Serg-ik написав:
  Mazay256 написав:Сержик, надабрать! Выклянчить доп.скидку и брать )

Это и так со скидкой, не помню сколько, 7-10% при 100% оплате. И на трёшке. При таких ценах, нужно еще минус 25% после первой скидки...и тогда я подумаю....
...подумаю, где взять денег???

терпение, терпение и еще раз терпение...
нужно дальше ждать ПА500 в обжитом монолитном новострое :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:29

  zzzzzz написав:
Нарешті Указ Президента України від 10 липня 1998 року № 762 «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій» скасовано.
21 рік держава пробувала регулювати фактично дуже конкурентний ринок.
Протягом останніх 7-ми років мені різні юристи розповідали чому не можна відміняти нотаріальний збір, який на практиці і так оплачувався по-домовленості з нотаріусом.
А вартість нотаріальних послуг при укладенні договору про приватизацію «Криворіжсталі» це взагалі окрема легенда.

https://www.president.gov.ua/documents/ ... fME4c0SYXk

Пишут что теперь при оформлении сделки купли-продажи не нужно будет этот 1% за услуги нотариуса, а можно будет писать реальную цифру в гривнах .

ну не знаю добре, то чи зле,
в Польщi нотарiальне мито регулюеться (в залежностi вартостi нерухомостi: чим дорожче, тм % менше), ИЧСХ, за нотарiальнi копii платив менше, тобто менi було дешевше робити нот. копii в Польщi
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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