Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Т.е. вы понимаете, что 70 на 3-х - маловато (о 4-х молчу), но предлагаете помучиться, пока ребенок не подрастет.
Так "денег же нет" (c) Сержик! Пока старший подрастёт вполне можно обойтись арендой. Это не так долго, как поначалу кажется . А на троих нормально. А дальше на двоих и подавно нормально. Вполне ясная перспектива. А тот аэродром потом подите продайте...
Будет дорожать или дешеветь, кому как больше нравится ))))
пф...преЗедент советовал алегархам вернуть заработанное/награбленное в страну? ща добавит рекомендацию по использованию Зе-электроэнергии собственной генерации для собственных нужд а излишки уже в энергорынок. пересичным - лимит АЭС
Serg-ik написав:Архиматика провела исследование и выяснила, что люди принимают гостей на кухне и потому сделали кухню -гостиную по 30 метров везде. При этом он не смог мне возразить, что сейчас люди уже не ходят в гости (аргумент Эйрмакса)
Вспомнилось
"Мы сидим на кухне и курим Пегас. Эй, Пегас, что ты хочешь от нас? Нам сидеть на кухне абсолютно не лень. На кухне приятно провести день." (с)Ва-Банкъ
Нарешті Указ Президента України від 10 липня 1998 року № 762 «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій» скасовано. 21 рік держава пробувала регулювати фактично дуже конкурентний ринок. Протягом останніх 7-ми років мені різні юристи розповідали чому не можна відміняти нотаріальний збір, який на практиці і так оплачувався по-домовленості з нотаріусом. А вартість нотаріальних послуг при укладенні договору про приватизацію «Криворіжсталі» це взагалі окрема легенда.
Пишут что теперь при оформлении сделки купли-продажи не нужно будет этот 1% за услуги нотариуса, а можно будет писать реальную цифру в гривнах .
ну не знаю добре, то чи зле, в Польщi нотарiальне мито регулюеться (в залежностi вартостi нерухомостi: чим дорожче, тм % менше), ИЧСХ, за нотарiальнi копii платив менше, тобто менi було дешевше робити нот. копii в Польщi
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.