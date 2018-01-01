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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 чер, 2019 16:30
так з першого липня мало бути ПА2.5 + плата за дистрибуцiю, неа?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Чет 20 чер, 2019 16:32
plugatyrev написав: Mazay256 написав: airmax78 написав:
Т.е. вы понимаете, что 70 на 3-х - маловато (о 4-х молчу), но предлагаете помучиться, пока ребенок не подрастет.
Так "денег же нет" (c) Сержик! Пока старший подрастёт вполне можно обойтись арендой. Это не так долго, как поначалу кажется
. А на троих нормально. А дальше на двоих и подавно нормально. Вполне ясная перспектива. А тот аэродром потом подите продайте...
раздерибанить и в аренду!!!
здати в оренду пiд офiс ойтiшнiй шарашцi
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Чет 20 чер, 2019 16:35
flyman написав:
так з першого липня мало бути ПА2.5 + плата за дистрибуцiю, неа?
Нет готовности в стране к запуску рынка э.э.
Уже в раду внесены законопроекты о переносе старта запуска рынка э.э.
Зеленский аж на 1 год предлагает перенести.
Как рассказали эксперты, при реальном желании всех министерств и ведомств подготовится можно минимум за 6 месяцев, но на зиму это делать опасно, по-этому дедлайн 9 месяцев, если опять не тормозить и не саботировать запуск рынка.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 20 чер, 2019 16:36
Прохожий написав:
нужно дальше ждать ПА500 в обжитом монолитном новострое
та Вы же зажлобитесь продать по 500. даже если оно вам не нужно.
Будет стоять 10 лет, но не продадите
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 20 чер, 2019 16:40
zzzzzz написав: flyman написав:
так з першого липня мало бути ПА2.5 + плата за дистрибуцiю, неа?
Нет готовности в стране к запуску рынка э.э.
Уже в раду внесены законопроекты о переносе старта запуска рынка э.э.
Зеленский аж на 1 год предлагает перенести.
Как рассказали эксперты, при реальном желании всех министерств и ведомств подготовится можно минимум за 6 месяцев, но на зиму это делать опасно, по-этому дедлайн 9 месяцев, если опять не тормозить и не саботировать запуск рынка.
да комусь вигiдно такий стан речей,
при чому прикриваючись пересiченим цмудити бюджетну сiську
сюда же Закон про СЕС на користь РЛА
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Чет 20 чер, 2019 16:52
flyman написав:
так з першого липня мало бути ПА2.5 + плата за дистрибуцiю, неа?
пачому сийчас в полуподвале за э/э сплачуетэ?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 20 чер, 2019 16:55
Serg-ik написав: Прохожий написав:
нужно дальше ждать ПА500 в обжитом монолитном новострое
та Вы же зажлобитесь продать по 500. даже если оно вам не нужно.
Будет стоять 10 лет, но не продадите
терпение мой друг, нужно верить и ждать, ждать и верить...
...да и нет у меня объекта подходящего под ваши запросы
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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