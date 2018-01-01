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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1227122812291230>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 174
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:30

  zzzzzz написав:Тарифы на электроэнергию для населения покрывают только 46% себестоимости
https://biz.censor.net.ua/news/3133318/ ... estoimosti

Будет дорожать или дешеветь, кому как больше нравится ))))

так з першого липня мало бути ПА2.5 + плата за дистрибуцiю, неа?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:32

  plugatyrev написав:
  Mazay256 написав:
  airmax78 написав:Т.е. вы понимаете, что 70 на 3-х - маловато (о 4-х молчу), но предлагаете помучиться, пока ребенок не подрастет.


Так "денег же нет" (c) Сержик! Пока старший подрастёт вполне можно обойтись арендой. Это не так долго, как поначалу кажется :). А на троих нормально. А дальше на двоих и подавно нормально. Вполне ясная перспектива. А тот аэродром потом подите продайте...

раздерибанить и в аренду!!! :lol:

здати в оренду пiд офiс ойтiшнiй шарашцi
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:35

  flyman написав:
  zzzzzz написав:Тарифы на электроэнергию для населения покрывают только 46% себестоимости
https://biz.censor.net.ua/news/3133318/ ... estoimosti

Будет дорожать или дешеветь, кому как больше нравится ))))

так з першого липня мало бути ПА2.5 + плата за дистрибуцiю, неа?


Нет готовности в стране к запуску рынка э.э.
Уже в раду внесены законопроекты о переносе старта запуска рынка э.э.
Зеленский аж на 1 год предлагает перенести.

Как рассказали эксперты, при реальном желании всех министерств и ведомств подготовится можно минимум за 6 месяцев, но на зиму это делать опасно, по-этому дедлайн 9 месяцев, если опять не тормозить и не саботировать запуск рынка.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:нужно дальше ждать ПА500 в обжитом монолитном новострое

та Вы же зажлобитесь продать по 500. даже если оно вам не нужно.
Будет стоять 10 лет, но не продадите
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:40

  zzzzzz написав:
  flyman написав:
  zzzzzz написав:Тарифы на электроэнергию для населения покрывают только 46% себестоимости
https://biz.censor.net.ua/news/3133318/ ... estoimosti

Будет дорожать или дешеветь, кому как больше нравится ))))

так з першого липня мало бути ПА2.5 + плата за дистрибуцiю, неа?


Нет готовности в стране к запуску рынка э.э.
Уже в раду внесены законопроекты о переносе старта запуска рынка э.э.
Зеленский аж на 1 год предлагает перенести.

Как рассказали эксперты, при реальном желании всех министерств и ведомств подготовится можно минимум за 6 месяцев, но на зиму это делать опасно, по-этому дедлайн 9 месяцев, если опять не тормозить и не саботировать запуск рынка.

да комусь вигiдно такий стан речей,
при чому прикриваючись пересiченим цмудити бюджетну сiську

сюда же Закон про СЕС на користь РЛА
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:52

  flyman написав:
  zzzzzz написав:Тарифы на электроэнергию для населения покрывают только 46% себестоимости
https://biz.censor.net.ua/news/3133318/ ... estoimosti

Будет дорожать или дешеветь, кому как больше нравится ))))

так з першого липня мало бути ПА2.5 + плата за дистрибуцiю, неа?

пачому сийчас в полуподвале за э/э сплачуетэ?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:55

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:нужно дальше ждать ПА500 в обжитом монолитном новострое

та Вы же зажлобитесь продать по 500. даже если оно вам не нужно.
Будет стоять 10 лет, но не продадите

терпение мой друг, нужно верить и ждать, ждать и верить... :mrgreen:

...да и нет у меня объекта подходящего под ваши запросы
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:59

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:Золотишко уже 1360 за унцию. Последний месяц прет вверх без откатов. А газ упал до 3хлетних минимумов (на самом деле пробил). Что происходит - не понимаю.

Є "золота" гілка, там публіка товчеться з 2011, коли золото було по 1900 Дол за унцію. Можете у них поцікавитись, чи хто розбогатів на золоті, і чи можна цей фінт повторити зараз.

Золотишко со вчерашнего дня прибавило еще 3%. Уже почти 1400. +200 баксов на унции за последние 6 месяцев. Что-то мне сцыкотно как-то.



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Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 18:15

Суд лишил Минобороны 34 тысяч квадратов жилья в "Новопечерских Липках"
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/06/20/648928/

Вася Хмельницкий потирает ладошки
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 18:22

"... я пробив не пробивні стіни!"©®™)))

  Serg-ik написав:Квартиру у застройщика покупает Фонд (венчурный недиверсифицированный

... ну, я теж при купівлі своєї квіточки, стикався з таким фондом... - точніше, підписував такий договір через забудовника, де, начебто, інша сторона виступає тим венчурним фондом...

- але, як бачите - живий-здоровий і з квіточкою!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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