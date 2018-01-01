Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Будет дорожать или дешеветь, кому как больше нравится ))))
так з першого липня мало бути ПА2.5 + плата за дистрибуцiю, неа?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Т.е. вы понимаете, что 70 на 3-х - маловато (о 4-х молчу), но предлагаете помучиться, пока ребенок не подрастет.
Так "денег же нет" (c) Сержик! Пока старший подрастёт вполне можно обойтись арендой. Это не так долго, как поначалу кажется . А на троих нормально. А дальше на двоих и подавно нормально. Вполне ясная перспектива. А тот аэродром потом подите продайте...
раздерибанить и в аренду!!!
здати в оренду пiд офiс ойтiшнiй шарашцi
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Будет дорожать или дешеветь, кому как больше нравится ))))
так з першого липня мало бути ПА2.5 + плата за дистрибуцiю, неа?
Нет готовности в стране к запуску рынка э.э. Уже в раду внесены законопроекты о переносе старта запуска рынка э.э. Зеленский аж на 1 год предлагает перенести.
Как рассказали эксперты, при реальном желании всех министерств и ведомств подготовится можно минимум за 6 месяцев, но на зиму это делать опасно, по-этому дедлайн 9 месяцев, если опять не тормозить и не саботировать запуск рынка.
Будет дорожать или дешеветь, кому как больше нравится ))))
так з першого липня мало бути ПА2.5 + плата за дистрибуцiю, неа?
Нет готовности в стране к запуску рынка э.э. Уже в раду внесены законопроекты о переносе старта запуска рынка э.э. Зеленский аж на 1 год предлагает перенести.
Как рассказали эксперты, при реальном желании всех министерств и ведомств подготовится можно минимум за 6 месяцев, но на зиму это делать опасно, по-этому дедлайн 9 месяцев, если опять не тормозить и не саботировать запуск рынка.
да комусь вигiдно такий стан речей, при чому прикриваючись пересiченим цмудити бюджетну сiську
сюда же Закон про СЕС на користь РЛА
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.