Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Нарешті Указ Президента України від 10 липня 1998 року № 762 «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій» скасовано. 21 рік держава пробувала регулювати фактично дуже конкурентний ринок.
Теперь не будет этого гемора с 1% от оценочной стоимости, бедные оценщики, на что им жить теперь )))))
Управляющий партнёр лизинговой компании «ЭСКА Капитал» Сергей Васьков прокомментировал потенциальное влияние криптовалюты Facebook на украинскую гривну, фондовый рынок и сферу криптовалют в целом. https://coinspot.io/cryptocurrencies/mn ... ya-grivny/ P.S.Превэд нэдвига
Нарешті Указ Президента України від 10 липня 1998 року № 762 «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій» скасовано. 21 рік держава пробувала регулювати фактично дуже конкурентний ринок.
Теперь не будет этого гемора с 1% от оценочной стоимости, бедные оценщики, на что им жить теперь )))))
каким боком оценщики к 1% госпошлины за нотариальные действия?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский