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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1227122812291230

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 174
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 18:38

  zzzzzz написав:Суд лишил Минобороны 34 тысяч квадратов жилья в "Новопечерских Липках"
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/06/20/648928/

Вася Хмельницкий потирает ладошки

Сотрудники разнообразных прокуратур, не могут допустить, чтобы рядом с ними жили какие-то ... генералы
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 18:52

Нарешті Указ Президента України від 10 липня 1998 року № 762 «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій» скасовано.
21 рік держава пробувала регулювати фактично дуже конкурентний ринок.


Теперь не будет этого гемора с 1% от оценочной стоимости, бедные оценщики, на что им жить теперь )))))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:07

Запуск Libra несёт риски для гривны

Управляющий партнёр лизинговой компании «ЭСКА Капитал» Сергей Васьков прокомментировал потенциальное влияние криптовалюты Facebook на украинскую гривну, фондовый рынок и сферу криптовалют в целом.
https://coinspot.io/cryptocurrencies/mn ... ya-grivny/
P.S.Превэд нэдвига :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:56

  zzzzzz написав:
Нарешті Указ Президента України від 10 липня 1998 року № 762 «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій» скасовано.
21 рік держава пробувала регулювати фактично дуже конкурентний ринок.


Теперь не будет этого гемора с 1% от оценочной стоимости, бедные оценщики, на что им жить теперь )))))

каким боком оценщики к 1% госпошлины за нотариальные действия?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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