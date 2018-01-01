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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 чер, 2019 18:38
Сотрудники разнообразных прокуратур, не могут допустить, чтобы рядом с ними жили какие-то ... генералы
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Додано: Чет 20 чер, 2019 18:52
Нарешті Указ Президента України від 10 липня 1998 року № 762 «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій» скасовано.
21 рік держава пробувала регулювати фактично дуже конкурентний ринок.
Теперь не будет этого гемора с 1% от оценочной стоимости, бедные оценщики, на что им жить теперь )))))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 20 чер, 2019 19:56
zzzzzz написав:
Нарешті Указ Президента України від 10 липня 1998 року № 762 «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій» скасовано.
21 рік держава пробувала регулювати фактично дуже конкурентний ринок.
Теперь не будет этого гемора с 1% от оценочной стоимости, бедные оценщики, на что им жить теперь )))))
каким боком оценщики к 1% госпошлины за нотариальные действия?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 20 чер, 2019 20:28
zzzzzz написав:
Нет готовности в стране к запуску рынка э.э.
Уже в раду внесены законопроекты о переносе старта запуска рынка э.э.
Зеленский аж на 1 год предлагает перенести.
Как рассказали эксперты, при реальном желании всех министерств и ведомств подготовится можно минимум за 6 месяцев, но на зиму это делать опасно, по-этому дедлайн 9 месяцев, если опять не тормозить и не саботировать запуск рынка.
А потом удивление, а почему Европа Украину не принимает в ЕС ? Действительно, почему ....
Может, потому что, нет желания сделать открытый энергорынок, а есть желание переформатировать энергорынок под одного олигарха. Нет, не для того, кто производить энергию, а того, кто потребляет энергию.
А открытость должна быть и у того, кто производит и у того, кто потребляет.
Но вам этого не понять
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 20 чер, 2019 20:59
somilitark написав:
Пора уже начинать книгу,как потерять полтосик, даже когда инвестиция 20 кило//
Сержику-готовое дешевле воздуха,хотя Первый так старался,так дышал.
Ипотеку рассматриваете? Коммуналка как правило от 10 грн за метр плюс
охрана и бабуля на ресепшене за невменяемые деньги,да и охраной это трудно назвать,максимум пугалка для бомжей.
Маладец ,д,,,,б, то пыль ,шо=то конкретное-реальное можеш сказать?
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Vadim V
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Додано: Чет 20 чер, 2019 21:00
Прохожий написав: zzzzzz написав:
Нарешті Указ Президента України від 10 липня 1998 року № 762 «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій» скасовано.
21 рік держава пробувала регулювати фактично дуже конкурентний ринок.
Теперь не будет этого гемора с 1% от оценочной стоимости, бедные оценщики, на что им жить теперь )))))
каким боком оценщики к 1% госпошлины за нотариальные действия?
Нотариальные действия стоят 1% от оценочной стоимости обьекта.
А кто решает какая оценочная стоимость обьекта ? - оценщик.
Из схемы выбросили лишнее звено- оценщика.
Теперь стоимость нотариальных действий это сумма договоренности между нотариусом и покупателем/продавцом
Прошу юристов меня исправить если я допустил ошибку.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 20 чер, 2019 21:27
zzzzzz написав:
Нотариальные действия стоят 1% от оценочной стоимости обьекта.
А кто решает какая оценочная стоимость обьекта ? - оценщик.
Из схемы выбросили лишнее звено- оценщика.
Теперь стоимость нотариальных действий это сумма договоренности между нотариусом и покупателем/продавцом
Прошу юристов меня исправить если я допустил ошибку.
Оплату пенсионного сбора не отменили?
Военный сбор (если право собственности до 3 лет) тоже на месте?
Следовательно тяжкому труду оценщиков ничего не угрожает.
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UA
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Додано: Чет 20 чер, 2019 21:27
zzzzzz написав:
Нотариальные действия стоят 1% от оценочной стоимости обьекта.
А кто решает какая оценочная стоимость обьекта ? - оценщик.
Из схемы выбросили лишнее звено- оценщика.
Теперь стоимость нотариальных действий это сумма договоренности между нотариусом и покупателем/продавцом
Прошу юристов меня исправить если я допустил ошибку.
1% був в держнотаріуса....
частники могли її впарювати лохам...
оцінка - це інша історія, і скоріше зашквар з оцінкою без змін
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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