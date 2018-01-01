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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1227122812291230

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 174
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 18:38

  zzzzzz написав:Суд лишил Минобороны 34 тысяч квадратов жилья в "Новопечерских Липках"
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/06/20/648928/

Вася Хмельницкий потирает ладошки

Сотрудники разнообразных прокуратур, не могут допустить, чтобы рядом с ними жили какие-то ... генералы
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 18:52

Нарешті Указ Президента України від 10 липня 1998 року № 762 «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій» скасовано.
21 рік держава пробувала регулювати фактично дуже конкурентний ринок.


Теперь не будет этого гемора с 1% от оценочной стоимости, бедные оценщики, на что им жить теперь )))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:56

  zzzzzz написав:
Нарешті Указ Президента України від 10 липня 1998 року № 762 «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій» скасовано.
21 рік держава пробувала регулювати фактично дуже конкурентний ринок.


Теперь не будет этого гемора с 1% от оценочной стоимости, бедные оценщики, на что им жить теперь )))))

каким боком оценщики к 1% госпошлины за нотариальные действия?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:28

  zzzzzz написав:Нет готовности в стране к запуску рынка э.э.
Уже в раду внесены законопроекты о переносе старта запуска рынка э.э.
Зеленский аж на 1 год предлагает перенести.

Как рассказали эксперты, при реальном желании всех министерств и ведомств подготовится можно минимум за 6 месяцев, но на зиму это делать опасно, по-этому дедлайн 9 месяцев, если опять не тормозить и не саботировать запуск рынка.

А потом удивление, а почему Европа Украину не принимает в ЕС ? Действительно, почему ....
Может, потому что, нет желания сделать открытый энергорынок, а есть желание переформатировать энергорынок под одного олигарха. Нет, не для того, кто производить энергию, а того, кто потребляет энергию.
А открытость должна быть и у того, кто производит и у того, кто потребляет.
Но вам этого не понять
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:59

  somilitark написав:Пора уже начинать книгу,как потерять полтосик, даже когда инвестиция 20 кило//
Сержику-готовое дешевле воздуха,хотя Первый так старался,так дышал.
Ипотеку рассматриваете?
Коммуналка как правило от 10 грн за метр плюс охрана и бабуля на ресепшене за невменяемые деньги,да и охраной это трудно назвать,максимум пугалка для бомжей.

Маладец ,д,,,,б, то пыль ,шо=то конкретное-реальное можеш сказать?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:00

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:
Нарешті Указ Президента України від 10 липня 1998 року № 762 «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій» скасовано.
21 рік держава пробувала регулювати фактично дуже конкурентний ринок.


Теперь не будет этого гемора с 1% от оценочной стоимости, бедные оценщики, на что им жить теперь )))))

каким боком оценщики к 1% госпошлины за нотариальные действия?


Нотариальные действия стоят 1% от оценочной стоимости обьекта.

А кто решает какая оценочная стоимость обьекта ? - оценщик.

Из схемы выбросили лишнее звено- оценщика.

Теперь стоимость нотариальных действий это сумма договоренности между нотариусом и покупателем/продавцом

Прошу юристов меня исправить если я допустил ошибку.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:27

  zzzzzz написав:Нотариальные действия стоят 1% от оценочной стоимости обьекта.

А кто решает какая оценочная стоимость обьекта ? - оценщик.

Из схемы выбросили лишнее звено- оценщика.

Теперь стоимость нотариальных действий это сумма договоренности между нотариусом и покупателем/продавцом

Прошу юристов меня исправить если я допустил ошибку.

Оплату пенсионного сбора не отменили?
Военный сбор (если право собственности до 3 лет) тоже на месте?
Следовательно тяжкому труду оценщиков ничего не угрожает.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:27

  zzzzzz написав:
Нотариальные действия стоят 1% от оценочной стоимости обьекта.

А кто решает какая оценочная стоимость обьекта ? - оценщик.

Из схемы выбросили лишнее звено- оценщика.

Теперь стоимость нотариальных действий это сумма договоренности между нотариусом и покупателем/продавцом

Прошу юристов меня исправить если я допустил ошибку.

1% був в держнотаріуса....
частники могли її впарювати лохам...
оцінка - це інша історія, і скоріше зашквар з оцінкою без змін
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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