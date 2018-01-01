Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Нарешті Указ Президента України від 10 липня 1998 року № 762 «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій» скасовано. 21 рік держава пробувала регулювати фактично дуже конкурентний ринок.
Теперь не будет этого гемора с 1% от оценочной стоимости, бедные оценщики, на что им жить теперь )))))
Нарешті Указ Президента України від 10 липня 1998 року № 762 «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій» скасовано. 21 рік держава пробувала регулювати фактично дуже конкурентний ринок.
Теперь не будет этого гемора с 1% от оценочной стоимости, бедные оценщики, на что им жить теперь )))))
каким боком оценщики к 1% госпошлины за нотариальные действия?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
zzzzzz написав:Нет готовности в стране к запуску рынка э.э. Уже в раду внесены законопроекты о переносе старта запуска рынка э.э. Зеленский аж на 1 год предлагает перенести.
Как рассказали эксперты, при реальном желании всех министерств и ведомств подготовится можно минимум за 6 месяцев, но на зиму это делать опасно, по-этому дедлайн 9 месяцев, если опять не тормозить и не саботировать запуск рынка.
А потом удивление, а почему Европа Украину не принимает в ЕС ? Действительно, почему .... Может, потому что, нет желания сделать открытый энергорынок, а есть желание переформатировать энергорынок под одного олигарха. Нет, не для того, кто производить энергию, а того, кто потребляет энергию. А открытость должна быть и у того, кто производит и у того, кто потребляет. Но вам этого не понять
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
somilitark написав:Пора уже начинать книгу,как потерять полтосик, даже когда инвестиция 20 кило// Сержику-готовое дешевле воздуха,хотя Первый так старался,так дышал. Ипотеку рассматриваете? Коммуналка как правило от 10 грн за метр плюс охрана и бабуля на ресепшене за невменяемые деньги,да и охраной это трудно назвать,максимум пугалка для бомжей.
Маладец ,д,,,,б, то пыль ,шо=то конкретное-реальное можеш сказать?
Нарешті Указ Президента України від 10 липня 1998 року № 762 «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій» скасовано. 21 рік держава пробувала регулювати фактично дуже конкурентний ринок.
Теперь не будет этого гемора с 1% от оценочной стоимости, бедные оценщики, на что им жить теперь )))))
каким боком оценщики к 1% госпошлины за нотариальные действия?
Нотариальные действия стоят 1% от оценочной стоимости обьекта.
А кто решает какая оценочная стоимость обьекта ? - оценщик.
Из схемы выбросили лишнее звено- оценщика.
Теперь стоимость нотариальных действий это сумма договоренности между нотариусом и покупателем/продавцом
Прошу юристов меня исправить если я допустил ошибку.
zzzzzz написав: Нотариальные действия стоят 1% от оценочной стоимости обьекта.
А кто решает какая оценочная стоимость обьекта ? - оценщик.
Из схемы выбросили лишнее звено- оценщика.
Теперь стоимость нотариальных действий это сумма договоренности между нотариусом и покупателем/продавцом
Прошу юристов меня исправить если я допустил ошибку.
1% був в держнотаріуса.... частники могли її впарювати лохам... оцінка - це інша історія, і скоріше зашквар з оцінкою без змін
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.