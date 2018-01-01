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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1228122912301231

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 174
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 06:44

  zzzzzz написав:

Вавриш всплыл смотреть с 2:56.....это просто чудесно..... ппц....

Кто не в курсе шо это за деятель
http://kievvlast.com.ua/news/proekt-raz ... rysh-video

блiн, я думав, десь в Киево-Святошинський район переiдуть, а тут така "реформа"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 07:09

  BIGor написав:
  UA написав:
  zzzzzz написав:Нотариальные действия стоят 1% от оценочной стоимости обьекта.

А кто решает какая оценочная стоимость обьекта ? - оценщик.

Из схемы выбросили лишнее звено- оценщика.

Теперь стоимость нотариальных действий это сумма договоренности между нотариусом и покупателем/продавцом

Прошу юристов меня исправить если я допустил ошибку.

Оплату пенсионного сбора не отменили?
Военный сбор (если право собственности до 3 лет) тоже на месте?
Следовательно тяжкому труду оценщиков ничего не угрожает.

Там скорее тяжкому труду налоговых майданчиков ничего не угрожает.


Объясните схему ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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