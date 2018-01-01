RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1228122912301231

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 174
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 07:09

  BIGor написав:
  UA написав:
  zzzzzz написав:Нотариальные действия стоят 1% от оценочной стоимости обьекта.

А кто решает какая оценочная стоимость обьекта ? - оценщик.

Из схемы выбросили лишнее звено- оценщика.

Теперь стоимость нотариальных действий это сумма договоренности между нотариусом и покупателем/продавцом

Прошу юристов меня исправить если я допустил ошибку.

Оплату пенсионного сбора не отменили?
Военный сбор (если право собственности до 3 лет) тоже на месте?
Следовательно тяжкому труду оценщиков ничего не угрожает.

Там скорее тяжкому труду налоговых майданчиков ничего не угрожает.


Объясните схему ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33698
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3304 раз.
Подякували: 6674 раз.
 
Профіль
20
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:13

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
  Mazay256 написав:Сержик, надабрать! Выклянчить доп.скидку и брать )

Это и так со скидкой, не помню сколько, 7-10% при 100% оплате. И на трёшке. При таких ценах, нужно еще минус 25% после первой скидки...и тогда я подумаю....
...подумаю, где взять денег???

терпение, терпение и еще раз терпение...
нужно дальше ждать ПА500 в обжитом монолитном новострое :mrgreen:


Дык кто хочет всего и сразу - получает ничего и постепенно.

Serg-ik, почему не начнёте с первых шагов? Например, сначала - небольшая беспантовая двуха, чтобы хотя бы выпрыгнуть с аренды (цены щас более-менее), ну а потом - трёха, по вашим запросам? Чего боитесь? Неужели всё так плохо?

Дети будут подрастать, ихние запросы - тоже, родители УЖЕ стареют ...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 361
З нами з: 29.01.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:16

Скучновасто.
Помнится мне , давно, когда я Фейслеса спросил что можно купить в пределах 100 000 долл ( это была шкала у риелторов, квартиры до 100 000 и более 100 000), он ответил, что ничего

помониторил
Кто что скажет о таком?
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/svyatoshi ... 9.html?tar
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9021194/

https://rieltor.ua/flats-sale/view/9079927/

https://address.ua/kiev/prodazha-kvarti ... -49632816/

https://kiev.mesto.ua/uk/sale/solomensk ... 62111.html

https://address.ua/kiev/prodazha-kvarti ... -49632107/

https://kiev.mesto.ua/uk/sale/solomensk ... 32373.html

https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 92134.html

http://www.asnu.net/objects/65051/
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9281
З нами з: 10.06.11
Подякував: 168 раз.
Подякували: 802 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Например, сначала - небольшая беспантовая двуха, чтобы хотя бы выпрыгнуть с аренды (цены щас более-менее), ну а потом - трёха, по вашим запросам?

Беспонтовая-это какая? в метрах и долларах?
А потом-это через сколько лет? И что за эти несколько лет должно произойти? Экономия 300 баксов на аренде кардинально поменяет моё финсостояние?

мне правда интересно мнение почему надо поэтапно, а не сразу?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9281
З нами з: 10.06.11
Подякував: 168 раз.
Подякували: 802 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:19

  galadriel написав:Дык кто хочет всего и сразу - получает ничего и постепенно.

Дети будут подрастать, ихние запросы - тоже, родители УЖЕ стареют ...

А потом упс, и треха уже не нужна, дети выросли и разьехались :roll:
_Mykola_
 
Повідомлень: 3436
З нами з: 09.02.09
Подякував: 508 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Скучновасто.
Помнится мне , давно, когда я Фейслеса спросил что можно купить в пределах 100 000 долл ( это была шкала у риелторов, квартиры до 100 000 и более 100 000), он ответил, что ничего

viewtopic.php?p=3098631#p3098631
  Serg-ik написав:
  Faceless написав: приличную треху за 80 куе на правом берегу в Киеве вы не купите.
Но "приличность" - вещь субъективная. Например, такую треху, как у Юры - купите. Но как по мне это бюджетный вариант (не то чтоб неприличный, но бюджетный)

Согласен со всем.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24881
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5885 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:37

Faceless

Что-то поменялось? Есть приличные трёхи в принципе, в том числе среди тех, что я дал в ссылках?

Что-то мне кажется, судя по объявлениям, что народ с деньгами покидает ( продаёт) квартиры, которые 10-15 лет назад были классными. Сейчас они стали эконом-классом ( кирпич, АППС-люкс, некоторые монолитно-каркасные дома)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9281
З нами з: 10.06.11
Подякував: 168 раз.
Подякували: 802 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:40

  Serg-ik написав:
  galadriel написав:Например, сначала - небольшая беспантовая двуха, чтобы хотя бы выпрыгнуть с аренды (цены щас более-менее), ну а потом - трёха, по вашим запросам?

Беспонтовая-это какая? в метрах и долларах?
А потом-это через сколько лет? И что за эти несколько лет должно произойти? Экономия 300 баксов на аренде кардинально поменяет моё финсостояние?

мне правда интересно мнение почему надо поэтапно, а не сразу?


Нету "надо". Это ваш выбор.

Как по мне - поэтапно эффективней. Слона едят по кусочкам:
1. Выпрыгнуть из аренды.
2. Купить самое минимальное.
3. Купить худшее из лучшего.
4. Купить что хочешь.

Беспантовая двуха - хрущоба в жилом состоянии, 3-4этаж. хз скока она сейчас стоит, в 2011 было около $65тонн баксов. Зато УЖЕ свой аэродром. По любому дешевле трёхи в монолите.
Если бы нам не дали кредит на покупку трёхи, мы бы 100% купили бы двуху-хрущ. А потом понемногу накопили бы на трёху.

$300 в месяц за пять лет = $18тонн (если просто тупо складывать, а управляя - до $30ника), сумма уже внушительная. Плюс ещё с возрастом ваше финсостояние (по идее) должно только увеличиваться, чего не скажешь о здоровье. Во всяком случае у меня так. Плюс ещё внезапные расходы/несчастные случаи никто не отменял.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 361
З нами з: 29.01.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1228122912301231
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: galadriel, Serg-ik і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1459, 1460, 1461
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14609 2405357
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 чер, 2019 10:50
galadriel
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181099
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 64097
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.