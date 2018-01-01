Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:37

Faceless



Что-то поменялось? Есть приличные трёхи в принципе, в том числе среди тех, что я дал в ссылках?



Что-то мне кажется, судя по объявлениям, что народ с деньгами покидает ( продаёт) квартиры, которые 10-15 лет назад были классными. Сейчас они стали эконом-классом ( кирпич, АППС-люкс, некоторые монолитно-каркасные дома)

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s