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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 чер, 2019 07:09
BIGor написав: UA написав: zzzzzz написав:
Нотариальные действия стоят 1% от оценочной стоимости обьекта.
А кто решает какая оценочная стоимость обьекта ? - оценщик.
Из схемы выбросили лишнее звено- оценщика.
Теперь стоимость нотариальных действий это сумма договоренности между нотариусом и покупателем/продавцом
Прошу юристов меня исправить если я допустил ошибку.
Оплату пенсионного сбора не отменили?
Военный сбор (если право собственности до 3 лет) тоже на месте?
Следовательно тяжкому труду оценщиков ничего не угрожает.
Там скорее тяжкому труду налоговых майданчиков ничего не угрожает.
Объясните схему ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:13
Прохожий написав: Serg-ik написав: Mazay256 написав:
Сержик, надабрать! Выклянчить доп.скидку и брать )
Это и так со скидкой, не помню сколько, 7-10% при 100% оплате. И на трёшке. При таких ценах, нужно еще минус 25% после первой скидки...и тогда я подумаю....
...подумаю, где взять денег???
терпение, терпение и еще раз терпение...
нужно дальше ждать ПА500 в обжитом монолитном новострое
Дык кто хочет всего и сразу - получает ничего и постепенно.
Serg-ik, почему не начнёте с первых шагов? Например, сначала - небольшая беспантовая двуха, чтобы хотя бы выпрыгнуть с аренды (цены щас более-менее), ну а потом - трёха, по вашим запросам? Чего боитесь? Неужели всё так плохо?
Дети будут подрастать, ихние запросы - тоже, родители УЖЕ стареют ...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:16
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Serg-ik
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:18
galadriel написав:
Например, сначала - небольшая беспантовая двуха, чтобы хотя бы выпрыгнуть с аренды (цены щас более-менее), ну а потом - трёха, по вашим запросам?
Беспонтовая-это какая? в метрах и долларах?
А потом-это через сколько лет? И что за эти несколько лет должно произойти? Экономия 300 баксов на аренде кардинально поменяет моё финсостояние?
мне правда интересно мнение почему надо поэтапно, а не сразу?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:19
galadriel написав:
Дык кто хочет всего и сразу - получает ничего и постепенно.
Дети будут подрастать, ихние запросы - тоже, родители УЖЕ стареют ...
А потом упс, и треха уже не нужна, дети выросли и разьехались
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_Mykola_
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:27
viewtopic.php?p=3098631#p3098631
Serg-ik написав:
Скучновасто.
Помнится мне , давно, когда я Фейслеса спросил что можно купить в пределах 100 000 долл ( это была шкала у риелторов, квартиры до 100 000 и более 100 000), он ответил, что ничего
Serg-ik написав: Faceless написав:
приличную треху за 80 куе на правом берегу в Киеве вы не купите.
Но "приличность" - вещь субъективная. Например, такую треху, как у Юры - купите. Но как по мне это бюджетный вариант (не то чтоб неприличный, но бюджетный)
Согласен со всем.
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Faceless
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:37
Faceless
Что-то поменялось? Есть приличные трёхи в принципе, в том числе среди тех, что я дал в ссылках?
Что-то мне кажется, судя по объявлениям, что народ с деньгами покидает ( продаёт) квартиры, которые 10-15 лет назад были классными. Сейчас они стали эконом-классом ( кирпич, АППС-люкс, некоторые монолитно-каркасные дома)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:40
Serg-ik написав: galadriel написав:
Например, сначала - небольшая беспантовая двуха, чтобы хотя бы выпрыгнуть с аренды (цены щас более-менее), ну а потом - трёха, по вашим запросам?
Беспонтовая-это какая? в метрах и долларах?
А потом-это через сколько лет? И что за эти несколько лет должно произойти? Экономия 300 баксов на аренде кардинально поменяет моё финсостояние?
мне правда интересно мнение почему надо
поэтапно, а не сразу?
Нету "надо". Это ваш выбор.
Как по мне - поэтапно эффективней. Слона едят по кусочкам:
1. Выпрыгнуть из аренды.
2. Купить самое минимальное.
3. Купить худшее из лучшего.
4. Купить что хочешь.
Беспантовая двуха - хрущоба в жилом состоянии, 3-4этаж. хз скока она сейчас стоит, в 2011 было около $65тонн баксов. Зато УЖЕ свой аэродром. По любому дешевле трёхи в монолите.
Если бы нам не дали кредит на покупку трёхи, мы бы 100% купили бы двуху-хрущ. А потом понемногу накопили бы на трёху.
$300 в месяц за пять лет = $18тонн (если просто тупо складывать, а управляя - до $30ника), сумма уже внушительная. Плюс ещё с возрастом ваше финсостояние (по идее) должно только увеличиваться, чего не скажешь о здоровье. Во всяком случае у меня так. Плюс ещё внезапные расходы/несчастные случаи никто не отменял.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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