Прохожий написав: Serg-ik написав: Mazay256 написав: Сержик, надабрать! Выклянчить доп.скидку и брать ) Сержик, надабрать! Выклянчить доп.скидку и брать )

Это и так со скидкой, не помню сколько, 7-10% при 100% оплате. И на трёшке. При таких ценах, нужно еще минус 25% после первой скидки...и тогда я подумаю....

При таких ценах, нужно еще минус 25% после первой скидки...и тогда я подумаю....

...подумаю, где взять денег???

терпение, терпение и еще раз терпение...

нужно дальше ждать ПА500 в обжитом монолитном новострое терпение, терпение и еще раз терпение...нужно дальше ждать ПА500 в обжитом монолитном новострое



Дык кто хочет всего и сразу - получает ничего и постепенно.



Serg-ik, почему не начнёте с первых шагов? Например, сначала - небольшая беспантовая двуха, чтобы хотя бы выпрыгнуть с аренды (цены щас более-менее), ну а потом - трёха, по вашим запросам? Чего боитесь? Неужели всё так плохо?



Дети будут подрастать, ихние запросы - тоже, родители УЖЕ стареют ...

