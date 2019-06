Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:55

Serg-ik написав: galadriel

Хрущи и панельки до 2000 г. исключаю .

Три покупки-это лет за 10. Схематично: в 2019, в 2024, 2029.

Учитывая то, что есть дети и школа, желательно не ломать им личную жизнь переездами по школам . Значит надо брать примерно в одном месте.



Это три переезда. И только привыкнешь к чему то, надо съезжать.

Возникает вопрос ремонта ( косметического после прошлых или капитального, с нуля в новострое). Три раза головная боль по количеству переездов . Если с нуля, то надо продать и жить в аренде, если косметический, то тоже головная боль. Ремонт-это затраты . Которые потом не ценятся покупателями.

Кроме того, есть обесценивание квартир , как я написал, панельки, кирпичные дома. То есть не факт, что я без потерь сделаю третью покупку.



С таким подходом вы рискуете остаться у разбитого корыта и хорошо если не под мостом.

Ремонты и переезды - всегда головняк и затраты + на всех не угодишь. От ремонтов никуда не деться, даже косметических, ну и похер, всё равно их надо делать (или вам просто неохота морочиться?).

Детей можно оставить в прежней школе, да, добираться будет сложнее, ну ничо, вопрос тоже можно решить.

