недвига доступна и в больших количествах-все ушли в ОП и Эпицентр
Бакс падает, мечты о его росте разбились давно
Не о чем трындеть
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
недвига доступна и в больших количествах-все ушли в ОП и Эпицентр
Бакс падает, мечты о его росте разбились давно
Не о чем трындеть
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:00
сейчас хорошие предложения у Аркады, 1к можно взять за 20-30 тыс $, да еще первый взнос 20-22% и кредит под 10-16% в гривне. Это вариант для тех, кто хочет у метро и не хочет отдавать денежку за аренду жилья, а предпочитает гасить ими свой кредит, чтобы на выходе было свое жилье.
На вторичном рынке цены для меня космос, состояние - зайти выблевать там обед и валить поскорее из этого бомжатника.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну да. как то странно получается. Квартиры 85-120 метров, с ремонтом около 10 лет, стоят столько же, сколько голый новострой.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это потому, что Вы смотрите только однухи и сравниваете их только с Аркадой, у которое есть косметический ремонт( Остаётся кинуть матрас на пол и прибить к стене деревяшку с 15-ю гвоздями вместо шкафа)
Если же посмотрите новострой других застройщиков и прикините расходы на ремонт, то может получиться, что однуха на вторичке дешевле, если дому 10-15 лет и там был изначально нормальный ремонт. Дешевле, но не значит, что дёшево.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:35
Понятно, что 1 комнатная за 3,2 млн гривен будет дороже, чем на вторичном рынке. Сравнивать можно только по нижней границе стоимости жилья на вторичном рынке и новостройке, так как диапазон до верхней границы слишком широк, сравнивать не корректно. Вот у меня возле работы (ул.Госпитальная) двушка 49 метров на 2 этаже кирпичного дома 85 тыс долларов, внутри жестких бомж вариант. С чем сравнивать?
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:39
За оболонские 85-120 метров с ремонтом около 10 лет хотят 150к и выше Я не зря Валенсию засветил 2 b.rooms за 122к.евро Если вы имели ввиду подубитые АППС-люкс так там за тепло зимой разденут. Как и в первых оболонских оазисах.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:43
Вот по этому я истину глаголю, что на окраине не будут дорожать , только а центре там, где утки ходят.
Утки хохлятся на дождь , а тут утки ждут когда выростит цена
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
изучайте
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ну да, только 1 на всю Оболонь ( без Минского массива) есть до 100 000
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:55
С таким подходом вы рискуете остаться у разбитого корыта и хорошо если не под мостом.
Ремонты и переезды - всегда головняк и затраты + на всех не угодишь. От ремонтов никуда не деться, даже косметических, ну и похер, всё равно их надо делать (или вам просто неохота морочиться?).
Детей можно оставить в прежней школе, да, добираться будет сложнее, ну ничо, вопрос тоже можно решить.
В конце всё равно есть плюс - своё жильё.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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