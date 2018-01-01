RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1230123112321233>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 174
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:що за тиша по гілках?

недвига доступна и в больших количествах-все ушли в ОП и Эпицентр
Бакс падает, мечты о его росте разбились давно
Не о чем трындеть
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9289
З нами з: 10.06.11
Подякував: 168 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:00

сейчас хорошие предложения у Аркады, 1к можно взять за 20-30 тыс $, да еще первый взнос 20-22% и кредит под 10-16% в гривне. Это вариант для тех, кто хочет у метро и не хочет отдавать денежку за аренду жилья, а предпочитает гасить ими свой кредит, чтобы на выходе было свое жилье.

На вторичном рынке цены для меня космос, состояние - зайти выблевать там обед и валить поскорее из этого бомжатника.
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 113
З нами з: 17.10.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  moniks написав:Он наверное имел ввиду наАбалони :mrgreen: Местные нафталиновые наркаманы просто сума сходят. Продают кво 15-20 летней свежести как new :shock: С конским ценником

Ну да. как то странно получается. Квартиры 85-120 метров, с ремонтом около 10 лет, стоят столько же, сколько голый новострой.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9289
З нами з: 10.06.11
Подякував: 168 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Вадим Жураковский написав:На вторичном рынке цены для меня космос, состояние - зайти выблевать там обед и валить поскорее из этого бомжатника.

Это потому, что Вы смотрите только однухи и сравниваете их только с Аркадой, у которое есть косметический ремонт( Остаётся кинуть матрас на пол и прибить к стене деревяшку с 15-ю гвоздями вместо шкафа)
Если же посмотрите новострой других застройщиков и прикините расходы на ремонт, то может получиться, что однуха на вторичке дешевле, если дому 10-15 лет и там был изначально нормальный ремонт. Дешевле, но не значит, что дёшево.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9289
З нами з: 10.06.11
Подякував: 168 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:35

  Serg-ik написав:
  Вадим Жураковский написав:На вторичном рынке цены для меня космос, состояние - зайти выблевать там обед и валить поскорее из этого бомжатника.

Это потому, что Вы смотрите только однухи и сравниваете их только с Аркадой, у которое есть косметический ремонт( Остаётся кинуть матрас на пол и прибить к стене деревяшку с 15-ю гвоздями вместо шкафа)
Если же посмотрите новострой других застройщиков и прикините расходы на ремонт, то может получиться, что однуха на вторичке дешевле, если дому 10-15 лет и там был изначально нормальный ремонт. Дешевле, но не значит, что дёшево.

Понятно, что 1 комнатная за 3,2 млн гривен будет дороже, чем на вторичном рынке. Сравнивать можно только по нижней границе стоимости жилья на вторичном рынке и новостройке, так как диапазон до верхней границы слишком широк, сравнивать не корректно. Вот у меня возле работы (ул.Госпитальная) двушка 49 метров на 2 этаже кирпичного дома 85 тыс долларов, внутри жестких бомж вариант. С чем сравнивать?
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 113
З нами з: 17.10.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:39

  Serg-ik написав:
  moniks написав:Он наверное имел ввиду наАбалони :mrgreen: Местные нафталиновые наркаманы просто сума сходят. Продают кво 15-20 летней свежести как new :shock: С конским ценником

Ну да. как то странно получается. Квартиры 85-120 метров, с ремонтом около 10 лет, стоят столько же, сколько голый новострой.

За оболонские 85-120 метров с ремонтом около 10 лет хотят 150к и выше :mrgreen: Я не зря Валенсию засветил 2 b.rooms за 122к.евро 8) Если вы имели ввиду подубитые АППС-люкс так там за тепло зимой разденут. Как и в первых оболонских оазисах.
moniks
 
Повідомлень: 1236
З нами з: 27.08.14
Подякував: 860 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:43

  moniks написав:
  Serg-ik написав:
  moniks написав:Он наверное имел ввиду наАбалони :mrgreen: Местные нафталиновые наркаманы просто сума сходят. Продают кво 15-20 летней свежести как new :shock: С конским ценником

Ну да. как то странно получается. Квартиры 85-120 метров, с ремонтом около 10 лет, стоят столько же, сколько голый новострой.

За оболонские 85-120 метров с ремонтом около 10 лет хотят 150к и выше :mrgreen: Я не зря Валенсию засветил 2 b.rooms за 122к.евро 8) Если вы имели ввиду подубитые АППС-люкс так там за тепло зимой разденут. Как и в первых оболонских оазисах.


Вот по этому я истину глаголю, что на окраине не будут дорожать , только а центре там, где утки ходят.

Утки хохлятся на дождь , а тут утки ждут когда выростит цена
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 766
З нами з: 22.12.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Вадим Жураковский написав:Сравнивать можно только по нижней границе стоимости жилья на вторичном рынке и новостройке

изучайте
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/solomensk ... 13837.html
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/solomensk ... 44403.html
https://address.ua/kiev/prodazha-kvarti ... -44142400/ вообще даром, если не проблемная
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9289
З нами з: 10.06.11
Подякував: 168 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  moniks написав:За оболонские 85-120 метров с ремонтом около 10 лет хотят 150к и выше

ну да, только 1 на всю Оболонь ( без Минского массива) есть до 100 000
https://profirealt.com.ua/flats/view/24306/
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9289
З нами з: 10.06.11
Подякував: 168 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:55

  Serg-ik написав:galadriel
Хрущи и панельки до 2000 г. исключаю.
Три покупки-это лет за 10. Схематично: в 2019, в 2024, 2029.
Учитывая то, что есть дети и школа, желательно не ломать им личную жизнь переездами по школам. Значит надо брать примерно в одном месте.

Это три переезда. И только привыкнешь к чему то, надо съезжать.
Возникает вопрос ремонта ( косметического после прошлых или капитального, с нуля в новострое). Три раза головная боль по количеству переездов. Если с нуля, то надо продать и жить в аренде, если косметический, то тоже головная боль. Ремонт-это затраты. Которые потом не ценятся покупателями.
Кроме того, есть обесценивание квартир, как я написал, панельки, кирпичные дома. То есть не факт, что я без потерь сделаю третью покупку.

потому надо всё и сразу


С таким подходом вы рискуете остаться у разбитого корыта и хорошо если не под мостом.
Ремонты и переезды - всегда головняк и затраты + на всех не угодишь. От ремонтов никуда не деться, даже косметических, ну и похер, всё равно их надо делать (или вам просто неохота морочиться?).
Детей можно оставить в прежней школе, да, добираться будет сложнее, ну ничо, вопрос тоже можно решить.
В конце всё равно есть плюс - своё жильё.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 363
З нами з: 29.01.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1230123112321233>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, kupyansk, Serg-ik і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1459, 1460, 1461
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14609 2405458
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 чер, 2019 10:50
galadriel
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181100
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 64122
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.