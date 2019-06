Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:17

Serg-ik написав: galadriel написав: В конце всё равно есть плюс - своё жильё. В конце всё равно есть плюс - своё жильё.

все жёны одинаковые))) все жёны одинаковые)))



Договор дарения спасёт отца русской демократии

Жене наговорите всякой ерунды про сюрприз, заботу, "всё для нашей семьи" и прочую хоботню Договор дарения спасёт отца русской демократииЖене наговорите всякой ерунды про сюрприз, заботу, "всё для нашей семьи" и прочую хоботню

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.