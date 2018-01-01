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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1230123112321233

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 174
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:В конце всё равно есть плюс - своё жильё.

все жёны одинаковые)))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:02

  Serg-ik написав:
  Вадим Жураковский написав:Сравнивать можно только по нижней границе стоимости жилья на вторичном рынке и новостройке

изучайте
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/solomensk ... 13837.html
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/solomensk ... 44403.html
https://address.ua/kiev/prodazha-kvarti ... -44142400/ вообще даром, если не проблемная


Последний вариант жесткий эконом по цене новостроя. Я бы не купил из-за ремонта. Но спорить не буду, для меня идеал ЖК Эврика у метро ипподром по цене 600-800 тыс грн. с возможностью кредита в гривне. Всё что дороже, это не мой кошелек, поэтому я там вообще не ориентируюсь.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:10

  Serg-ik написав:
  moniks написав:За оболонские 85-120 метров с ремонтом около 10 лет хотят 150к и выше

ну да, только 1 на всю Оболонь ( без Минского массива) есть до 100 000
https://profirealt.com.ua/flats/view/24306/

И знаете в чем тайна? 8) На той Богатырской даже в квартире зашкаливает СО :shock: К сожалению Оболонь стала транспортным коридором и сейчас нормально дышать можно только в парке кличка. Вечером прошелся по Приречной - чуть "не сдох" от вони старых кирогазок. Там оказывается то же трафик :( Такая вот нынчше Абалонь. Вот придорожные люксы радуют :mrgreen: Как я уже писал - легче будет уезжать. :mrgreen:
https://100realty.ua/uk/object/268436224
https://rieltor.ua/flats-sale/view/8844325/
https://rieltor.ua/flats-sale/view/8987902/
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:11

  Вадим Жураковский написав:
  Serg-ik написав:https://address.ua/kiev/prodazha-kvarti ... -44142400/ вообще даром, если не проблемная


Последний вариант жесткий эконом по цене новостроя. Я бы не купил из-за ремонта. Но спорить не буду, для меня идеал ЖК Эврика у метро ипподром по цене 600-800 тыс грн. с возможностью кредита в гривне.

Жёсткий эконом? В Эврике будет на эти деньги лучше?
мне кажется, что Эврика для Вас идеал , потому что:
-у Вас нет денег
-Вы работаете в Аркаде
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Одна беда со сказкой Аркады,застройщик фсьо))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:17

  Serg-ik написав:
  galadriel написав:В конце всё равно есть плюс - своё жильё.

все жёны одинаковые)))


Договор дарения спасёт отца русской демократии 8)
Жене наговорите всякой ерунды про сюрприз, заботу, "всё для нашей семьи" и прочую хоботню :mrgreen:
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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