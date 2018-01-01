все жёны одинаковые)))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:02
Последний вариант жесткий эконом по цене новостроя. Я бы не купил из-за ремонта. Но спорить не буду, для меня идеал ЖК Эврика у метро ипподром по цене 600-800 тыс грн. с возможностью кредита в гривне. Всё что дороже, это не мой кошелек, поэтому я там вообще не ориентируюсь.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:10
И знаете в чем тайна? На той Богатырской даже в квартире зашкаливает СО К сожалению Оболонь стала транспортным коридором и сейчас нормально дышать можно только в парке кличка. Вечером прошелся по Приречной - чуть "не сдох" от вони старых кирогазок. Там оказывается то же трафик Такая вот нынчше Абалонь. Вот придорожные люксы радуют Как я уже писал - легче будет уезжать.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:11
Жёсткий эконом? В Эврике будет на эти деньги лучше?
мне кажется, что Эврика для Вас идеал , потому что:
-у Вас нет денег
-Вы работаете в Аркаде
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Одна беда со сказкой Аркады,застройщик фсьо))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:17
Договор дарения спасёт отца русской демократии
Жене наговорите всякой ерунды про сюрприз, заботу, "всё для нашей семьи" и прочую хоботню
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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